Galatasaray'ı 'Fırtına' da durduramadı: Galatasaray 2-1 Trabzonspor

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 17:48

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 21:15

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor, Maxi Gomez'in 12. saniyedeki golüyle öne geçti. Uruguaylı forvet, Trabzonspor formasıyla Galatasaray'a en hızlı golü atan oyuncu oldu.

Galatasaray, 18. dakikada Mauro Icardi'nin asisti ve Dries Mertens'in golüyle eşitliği sağladı.

ÜST ÜSTE 12. GALİBİYET

Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin 53. dakikadaki penaltı golüyle öne geçti. Arjantinli yıldız, oynadığı son 10 lig maçında 8 gol atıp 6 asist yaptı.

Süper Lig'de üst üste 12. galibiyetini alan Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı ve puanını 54'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, 1 maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını 9'a çıkardı.

Son 6 deplasman maçından galibiyet çıkaramayan Trabzonspor, 38 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Gaziantep FK'ye konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.