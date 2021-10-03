Galatasaray'ı hayata Diagne döndürdü
ANALİZ - Hakem hatalarının ön planda olduğu, ama 100 dakikalık müthiş bir maç vardı, Galatasaray 10 dakika oynayan golcüsü Diagne ile geri döndü!
Boyu, posu, kilosu yerinde.
Eh yakışıklı da. Giydiği forma yakışıyor.
Aslında maç yönetmese hakem sanacağız!
Ama eline düdüğü aldığında foyası ortaya çıkıyor.
Rizespor'un ilk golünde öyle bir hata yaptı ki, maç boyu kontrolü kaybetti. O mu maçı yönetti, maç mı onu çözemedik.
Rizespor'un ilk golü gol değil. Çünkü o pozisyon öncesi Berkan'a 1 saniye içinde 2 faul birden var. Veremedi Rizespor beraberliği sağladı.
Hadi Ali Palabıyık burnunun ucunu göremiyor, o sırada VAR ne yapıyor?
Aynı Ali, yani Palabıyık, garip sarı kartlar çıkardı.
Muslera, yardımcı hakeme itirazdan sarıyı yedi, önündeki topa vurdu, Ali Bey, gözleri önünde gerçekleşen bu pozisyonda ikinci sarıyı çıkartamadı.
Çünkü o artık maçı yönetmilyordu.
Maç onu yönetiyordu.
Buradan Kulüpler Birliği Vakfı'na çağrı, gidin tff'nin kapısına dayanın, MHK'de köklü değişiklik isteyin.
Çünkü Serdar tatlı ile bu iş yürümüyor!
Gelelim maça; Galatasaray Rize'de hem galibiyet hem rövanş peşindeydi.
Ancak sahaya çıkan rotasyonlu 11 pek o havada değildi. 3 gün önce Marsilya'da harikalar yaratan Morutan niye kesikti?
Babel-Feghouli niye sahadaydı? Diagne niçin 89. dakikaya kadar kulübede oturdu, Babel'de niçin ısrar ediliyor?
Bu soruları Fatih Terim Hoca yanıtlamalı.
Elbette vardır bir bildiği, ama Halil'li, Kerem'li takımın nasıl oynadığını gördük.
1-1 sonrası Galatasaray hücumda gibi gözüktü ama final vuruşları gelmedi.
Futbol böyle bir oyun gol atamazsan yoksun! İstersen Lazio, istersen Marsilya fatihi ol!
Peki gol atacak oyuncu neredeydi?
Kulübede.
Mbaye Diagne, girdi oyuna çevirdi maçı 100. dakikada Galatasaray'ın yüzünü güldürdü.
Üstelik 10 kişiydi Galatasaray. Berkan kırmızıyı görmüştü. Ama Diagne 2 kişilik oynadı son 10-11 dakikayı.
Anımsayanlar vardır. Galatasaray son şampiyon olduğu yıl geriden gelmişti Rize'de. Diagne'nin golü şampiyonluğu getirmişti. Bu kez asist yaptı, Morutan'a 'Al da at' dedi. Şampiyon olurlar olmazlar bilinmez ama bu Diagne takımda oynar!
Rizespor'a gelince; klasik sert oyun taktikleri. Hocaları değişse de mantıkları değişmiyor.
Sert oyunla Galatasaray'ı yıldırdılar.
Kontra ile başarılı da oldular. Kaçırdıkları penaltı onları belki de çok önemli bir 3 puandan etti.
Galatasaray'a karşı hata yaparsan faturayı keser!
Sakatlık olmaması kazanç. Çünkü zemin de ıslak ve riskliydi.
Evet, Galatasaray 2-1 yenilgiden 3-2'yi buldu, bu çok önemli bir galibiyet. Çünkü sadece 3 puan değil alınan, özgüveni de kazandı Cim-Bom.
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