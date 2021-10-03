Rize-Galatasaray maçında gündem hakem Ali Palabıyık!
Rizespor'un Joel'le bulduğu beraberlik golü öncesi Berkan'a faul yapıldığı gerekçesiyle hakeme itiraz vardı. Ardından Palabıyık sarı kart çıkarttığı Muslera'nın topa vuruşunu görmezden geldi.
Rizespor - Galatasaray maçına hakem Ali Palabıyık dagmasını vurdu.
Rizespor'un Joel'le bulduğu beraberlik golü öncesi Berkan'a faul yapıldığı gerekçesiyle hakeme itiraz eden Fatih Terim, orta hakeme de tepki gösterdi. Bu pozisyonun etkisinde kalan Palabıyık Muslera'nın itirazdan gördüğü sarı kart sonrası topa vuruşuna ise ses çıkartamadı. Palabıyık kasti faullerde de etkisiz kaldı.
DEĞİŞİKLİKLER
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 3-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının 11’inden farklı olarak Galatasaray karşısında üçü zorunlu olmak üzere 6 değişikliğe gitti. Hamzaoğlu, bu maçta Remy’in yerine Pohjanpalo’ya, Bolasie’nin yerine Umar’a, Alper’in yerine Boldrin’e, Yasin’in yerine Djokovic’e, Gökhan’ın yerine Sabo’ya ve Alberk’in yerine Cemali’ye görev verdi. Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Remy ve Yasin ise kadroda yer almadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise ligde son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Göztepe karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Halil’in yerine Mustafa Mohamed’e, Kerem’in yerine Babel’e, Morutan’ın yerine Taylan’a ve Luyindama’nın yerine Alpaslan’a ilk 11’de forma verdi.
İlgili Haberler
- CANLI ANLATIM | Çaykur Rizespor - Galatasaray (2-1)
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Pfizer/BioNTech aşısı olanlara dikkat
- En riskli deprem bölgesi neresi?
- İsmi belli oldu, yeni parti geliyor
- Erbaş hakkında görevden alınma talebi
- Gülşen ve Çolakoğlu Türkiye'den ayrılıyor
- Davutoğlu'ndan çarpıcı Erdoğan iddiası
- İmamdan Atatürk düşmanlığı!
- BAE’den Türkiye açıklaması
- Erdoğan ve Altun’a meydan okudu
- Eşinin cinsel içerikli videosunu izleten isim konuştu