Rize-Galatasaray maçında gündem hakem Ali Palabıyık!

03 Ekim 2021 Pazar, 19:45

Rizespor - Galatasaray maçına hakem Ali Palabıyık dagmasını vurdu.

Rizespor'un Joel'le bulduğu beraberlik golü öncesi Berkan'a faul yapıldığı gerekçesiyle hakeme itiraz eden Fatih Terim, orta hakeme de tepki gösterdi. Bu pozisyonun etkisinde kalan Palabıyık Muslera'nın itirazdan gördüğü sarı kart sonrası topa vuruşuna ise ses çıkartamadı. Palabıyık kasti faullerde de etkisiz kaldı.

DEĞİŞİKLİKLER

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 3-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının 11’inden farklı olarak Galatasaray karşısında üçü zorunlu olmak üzere 6 değişikliğe gitti. Hamzaoğlu, bu maçta Remy’in yerine Pohjanpalo’ya, Bolasie’nin yerine Umar’a, Alper’in yerine Boldrin’e, Yasin’in yerine Djokovic’e, Gökhan’ın yerine Sabo’ya ve Alberk’in yerine Cemali’ye görev verdi. Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Remy ve Yasin ise kadroda yer almadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise ligde son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Göztepe karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Halil’in yerine Mustafa Mohamed’e, Kerem’in yerine Babel’e, Morutan’ın yerine Taylan’a ve Luyindama’nın yerine Alpaslan’a ilk 11’de forma verdi.