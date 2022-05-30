Galatasaray'ı TFF seçimlerinde temsil edecek 6 isim
Süper Lig ekibi Galatasaray'ı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanının belirleneceği olağanüstü genel kurulda 6 isim temsil edecek.
Galatasaray, 11 Haziran'da sandık başına gidip yeni başkanını seçmeye hazırlanırken bir yandan da 16 Haziran'da Ankara'da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü genel kurulu için delege çalışmasını sürdürüyor.
Sözcü'nün haberine göre, Türk futbolunun kaderi için hayati öneme sahip seçimde sarı-kırmızılı kulüp adına oy kullanacak isimler belli oldu.
Galatasaray'ı seçimde Faruk Süren, Alp Yalman, Burak Elmas, Bikem Kanık, Özgür Kalelioğlu ve Nihat Kırmızı temsil edecek.
Bu isimler TFF'nin yeni başkanının belirleneceği olağanüstü genel kurulda sandık başına gidecek.
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