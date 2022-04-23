Galatasaray'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu! Mohamed geri döndü

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Altay ile oynayacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı. Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, kamp kadrosunda yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2022 Cumartesi, 14:24
Galatasaray'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu! Mohamed geri döndü
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Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Altay ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. 

MOSTAFA MOHAMED GERİ DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle son 3 maçta forma giyemeyen Mostafa Mohamed, Altay maçının kadrosunda yer alırken; Taylan Antalyalı, Barış Alper Yılmaz, Olimpiu Morutan ve Sofiane Feghouli ise kadroda yer almadı. 

İşte kamp kadrosunda yer alan oyuncular:

Muslera, Omar, Alpaslan, Aanholt, Kerem, Babel, Mohamed, İsmail, Pulgar, Gomis, Ömer, Boey, Arda, Semih, Halil, Emre, Marcao, Cicaldau, Pena, Nelsson, Berkan

Altay ile Galatasaray arasındaki maç 24 Nisan Pazar günü oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı beIN Sports 1 canlı olarak yayımlayacak.


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