Galatasaray'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu! Mohamed geri döndü
Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Altay ile oynayacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı. Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, kamp kadrosunda yer aldı.
Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Altay ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.
MOSTAFA MOHAMED GERİ DÖNDÜ
Sakatlığı nedeniyle son 3 maçta forma giyemeyen Mostafa Mohamed, Altay maçının kadrosunda yer alırken; Taylan Antalyalı, Barış Alper Yılmaz, Olimpiu Morutan ve Sofiane Feghouli ise kadroda yer almadı.
İşte kamp kadrosunda yer alan oyuncular:
Muslera, Omar, Alpaslan, Aanholt, Kerem, Babel, Mohamed, İsmail, Pulgar, Gomis, Ömer, Boey, Arda, Semih, Halil, Emre, Marcao, Cicaldau, Pena, Nelsson, Berkan
Altay ile Galatasaray arasındaki maç 24 Nisan Pazar günü oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı beIN Sports 1 canlı olarak yayımlayacak.
Altay maçı kamp kadromuz #ALTvGS pic.twitter.com/FKvLtSrZoQ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 23, 2022
Video Haberler
- TBMM'deki Atatürk Anıtı önünde tören
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- 6. kattan düşen çocuğun hayatını 'bacağı' ile kurtardı
- Yaralı bulduğu caretta carettayı hastaneye yetiştirdi
- İmamoğlu, koltuğunu Arif Kabasakal'a devretti
- Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
- Bir katliam yaşanıyor ve AKP bu katliama ortak
- Gezi davasında yine karar çıkmadI
- 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu 3 evi kül etti
- AKP’li belediye görevlisi dolandırıcılıktan tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmam Halil Konakçı'dan skandal sözler
- İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti
- Erdoğan 8. yılda da şaşırtmadı
- Hamile kadın emojisiyle karşılık verdi, ortalık karıştı
- Mehmet Metiner'den AKP'ye sert uyarı
- 'Yanılmaya şimdiden hazır olsunlar'
- 'Akşener'in ciddi bir hazırlığı var' iddiası
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- AKP’nin sandık planı
- 'Hiçbir kararda bize danışılmıyor'