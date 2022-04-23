Tümer Metin'den Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı yorumu: Mesut Özil olsa böyle olmazdı

"PEREIRA SORUYOR MUDUR"

"İsmail hocanın yaptıkları çok değerli. Bazen yıldızlar sonuçları getirir, çoğunlukla takım olduğun için onu alırsın. Pereira'nın önüne düşüyor mu acaba şu anda yaptıklar. Birileri gidip ona sen bu takımı böyle bıraktın, bu adam bu takımı böyle yaptı diyor mudur. Bu takım nasıl 6 atmıştır diye soruyor mudur mesela Pereira."