Tümer Metin'den Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı yorumu: Mesut Özil olsa böyle olmazdı
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oldu. Fenerbahçe'nin 6-0'lık farklı üstünlüğüyle sona eren mücadelenin ardından eski futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin, maça dair açıklamalarda bulundu.
Metin, Mesut Özil olsaydı Fenerbahçe'nin bu seriyi yakalayamayacağının altını çizdi.
Metin'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
"İSMAİL HOCA HİÇBİRİNE MÜSADE ETMEDİ"
"İsmail hoca ve Fenerbahçe yönetimi Mesut ve Ozan'ı dışarıda bırakarak gidişata yönelik hamle yaptılar ve meyvesini görüyorlar. En azından sorun yok gibi görünüyor. VAR sorunları Fenerbahçe'nin tabii ki, topa sahip olan takımlar sorun çıkarabilir Fenerbahçe'ye veya yaslanan takımlar. Bu periyotta İsmail hoca ve takımı hiçbirine müsade etmedi."
"FUTBOLCULUK AKIYOR"
"Arda benim hakkımda ne yazmışlar diye bakacaktır. Ekmek kadayıfının üzerindekini almak ister futbolcu. Genç kardeşimizi tebrik ederim. 3-4 tane pozisyon var maçın içinde Arda'yla ilgili. Top gelmeden önce ne yapacağını biliyorsan 1 adım öndesindir, Arda zaman zaman 3-4 adım önde. Çocuktan futbolculuk akıyor"
"PAZARTESİ OKULA GİDECEK"
"Biz Arda'nın gelişimi için kale önünde yaptıklarını değil, arkada neler yaptığını görüyoruz. Bir genç oyuncu Fenerbahçe'nin sahada yaptığı önemli işlerinde rol alıyor. Pazartesi kalkıp okula gidecek çocuk. Hayatı değişiyor artık, bunun yanında acilen topla ilişkisini kesecek. Valencia'ya attığı topta da gördük orada öğrenecek bir şeyi yok artık."
"ARDA'NIN ÖĞRENMESİ GEREKENLER.."
"Arda topu ayağına aldıktan sonra Valencia'yı gördükten sonra ayak içiyle o hatta topu atıyor. Artık onu biliyor zaten doğuştan. Yapması gereken işler başka. Kısada çabukluk ve patlayıcı kuvvet öğrenmesi lazım. Bunun metotları var, drilleri var. Hemen burayı öğrenecek. Arda'ya topu vereceksen şut attıracaksın. Arda topa nasıl vuruyor bilmiyoruz. Bu kadar kadiye ayağın repertuarına bunları da eklemesi lazım. Bunlar başka bir oyuncu yapacak meziyetler.. Arda Güler'den Nihat Kahveci şutu görmek istiyorum"
"PEREIRA SORUYOR MUDUR"
"İsmail hocanın yaptıkları çok değerli. Bazen yıldızlar sonuçları getirir, çoğunlukla takım olduğun için onu alırsın. Pereira'nın önüne düşüyor mu acaba şu anda yaptıklar. Birileri gidip ona sen bu takımı böyle bıraktın, bu adam bu takımı böyle yaptı diyor mudur. Bu takım nasıl 6 atmıştır diye soruyor mudur mesela Pereira."
"FERDİ CANER'DEN DAHA İYİ SAVUNMACI"
"Ferdi'de de şöyle bir durum var. Pozisyonu nedir Ferdi'nin? Milli Takım'da da sol bek oynayacaksa ben soru işareti olarak yaklaşıyorum ona. Mevkisi olmamasına rağmen sol bekte hatasız oynadığını söyleyebilirim. Caner gibi ortası yok ama Caner'den daha iyi savunma yaptığı bir gerçek."
Video Haberler
- Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
- Bir katliam yaşanıyor ve AKP bu katliama ortak
- Gezi davasında yine karar çıkmadI
- 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu 3 evi kül etti
- AKP’li belediye görevlisi dolandırıcılıktan tutuklandı
- Erdoğan açıkladı: Şehit sayısı 3'e yükseldi
- 'Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok'
- 'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı
- Arnavutköy’de korkutan yangın
- Bakan Koca'dan Bilim Kurulu açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- İmam Halil Konakçı'dan skandal sözler
- İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti
- Mehmet Metiner'den AKP'ye sert uyarı
- Bilim Kurulu Üyesi Şener'den maske uyarısı
- Soylu'dan müzik yasağına ilişkin açıklama
- Başak Cengiz'in katilinin cezası belli oldu
- 'Yanılmaya şimdiden hazır olsunlar'
- Bayram ikramiyelerinde net tarihler belli oldu
- 'Hiçbir kararda bize danışılmıyor'
- AKP’nin sandık planı