Tümer Metin'den Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı yorumu: Mesut Özil olsa böyle olmazdı

"FENERBAHÇE TAKIM OLDU"

"Kadro yapılanmasında çok önemlidir, bir oyuncu sürekli değişebilir riski altında oynuyorsun. Stoper Serdar Aziz her maç oyundan çıkıyor. Her an beni yalnız bırakabilir durumu var. İhale bana kalmasın psikolojisi bu. Takım oldu Fenerbahçe, en önemlisi bu"