CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek: CHP iktidarında spor kulüplerini özgürleştireceğiz

23 Nisan 2022 Cumartesi, 13:44

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek; Spor Kulüpleri ile Spor Federasyonları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu’ndan Türk futbolunu yandaş eliyle iflasa sürükleyen iktidara seslendi.

AKP ÖNCESİ DÜNYADA 3. OLAN TÜRK FUTBOLU BUGÜN AKP SAYESİNDE 43.SIRADA!

“20 yıl içinde Türk futbolu nasıl bu noktaya geldi?” diyerek sözlerine başlayan Zeybek; 2002'de yani AKP öncesinde Türkiye’nin dünya futbolunda 3'üncü sırada olduğunu ancak günümüzde 43'üncü sıraya gerilediği tespitiyle sözlerini şöyle sürdürdü;

“Türkiye, seneye Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek, UEFA Avrupa Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek. Peki biz niye bu noktaya düştük?

FUTBOLUN BAŞINDAKİLER FUTBOLU YÖNETMEYİ BIRAKTI, SERVETLERİNİ 20’YE KATLADI!

Öncelikle bağımsız olması gereken, özerk olması gereken kulüpler, siyaset tarafından önce dizayn edildi, yöneticiler eliyle dizayn edildi. Dizayn edilen spor kulüplerinin oluşturduğu genel kurullarda da futbolun başına futboldan anlamayan, geldikleri zaman servetleri 1 ise bıraktıkları zaman servetleri 10 kat 20 kat artan federasyon başkan ve yöneticilerini gördük.

KİMİ GÖRDÜK?

AKP, Ziraat Bankasından 750 milyon dolar alıp ödemeyen Demirören'i futbolun başına getirdi. Türk futbolunun kırıldığı yer orasıdır. Ardından bir hamle yapıldı Demirören alındı, yerine devletin bütün kamu kaynaklarını iktidar eliyle sömüren, bütün ihalelerini alan 5'li firmadan birinin sahibini getirdiler. Raporlar elimizde. Göreve geldiği zaman serveti bugünkü servetinin 20’de 1'i olan adamlar Türk futbolunu 3'üncülükten 43'üncülüğe düşürdüler ancak servetlerini 1 kat değil, 5 kat değil, 10 kat değil, 20 kat artırdılar.

HODRİ MEYDAN… YENİ BİR DÜZENLEME YAPALIM; ÜLKEYİ YÖNETİP BU ÜLKENİN BORCUNU KATLAYANLAR BUNUN BEDELİNİ ŞAHSİ SERVETLERİNDEN ÖDESİN!

Şimdi diyorlar ki, 'Kulüpleri yönetenleri borçlanma sıkıntısından kurtaracağız, kanuni sorumluluk vereceğiz'. Buradan 'hodri meydan' diyorum. Gelin bir düzenleme yapalım; Ülkeyi yönetip bu ülkenin borcunu katlayanlar bunun bedelini şahsi servetlerinden ödesin! Kulüpler 1 milyon dolarlık bir transferi yaptığı zaman bunun riskini kulüp yöneticisi alacak, Türkiye'de kamu yatırımları eliyle milyarlarca dolarlık yanlış yatırım yapanlar, Melen Barajı'nda 350-400 milyon dolarlık yanlış yatırım yapanlar bu kürsülere gelecek, konuşacaklar ama bunun bir kanuni sorumluluğu olmayacak. Yok öyle şey!

BAHİS, İDDİA, KIBRIS, MHK, GÖREVDEN ALINAN 13 HAKEM GİBİ MİDE BULANDIRAN KONULAR TÜRK SPORUNU BİTİRMİŞ, SEYİRCİYİ STADYUMLARDAN UZAKLAŞTIRMIŞTIR!

Bahis, iddia, Kıbrıs, Merkez Hakem Kurulu, görevden alınan 13 hakem, soruşturması tamamlanmamış ama şaibeli biçimde ölmüş olan spor-bahis şirketleri yöneticilerinin tümü AKP döneminde Türk sporunun, Türk futbolunun içine düştüğü temel açmazın sonucudur. Bugün maçlarda sadece kimin galip geleceği değil, hangi dakikada kimin kırmızı kart göreceği, bir maçta kaç tane taç atılacağı, hakemin ilk önce kime sarı kart göstereceğinin kurgulandığı biçimindeki iddialar ve bu iddialar karşısında suskun kalan yönetim anlayışı Türk sporunu bitirmiş, futbolseverleri stadyumlardan uzaklaştırmıştır. O nedenle, AKP göreve geldiğinde 590 milyon dolarlık yayın geliri ikitdarları döneminde 120 milyon dolara düşmüştür.

KATAR’DAN GETİRDİKLERİ ANLI ŞANLI ORTAKLARI DA AKP’Yİ YARI YOLDA BIRAKTI, İHALEYE GİRMEDİ. MİLLETİN ELİNDE KALAN DİGİTÜRK KUTULARI NE OLACAK?

Türk insanı, Türk sporseveri, Türk futbolseveri AKP’nin yönettiği futbolun içinde adalet olmadığı, mücadelenin sahada yapılmadığı, spor dünyasındaki yöneticilerin kulüplerde özgür iradesiyle üye olmuş insanlar eliyle seçilmediği, talimatla geldiği, federasyon başkanlarının kulüplerin özgür iradesiyle seçilmediği, sarayın talimatıyla o makamlara geldiği için stadyumları terk etti. Katar'dan getirdikleri anlı şanlı ortakları da bunları yarı yolda bırakarak yayın ihalesinden çekildi. Şimdi, soruyorum;

1-Milletin elindeki o Digitürk kutularını ne yapacaksınız?

2-Milyonlarca dolarlık bu yayın ihalesi için vatandaşın satın aldığı bu kutuların ceremesini kim çekecek? Hesabını kim verecek?

CHP İKTİDARINDA SPOR KULÜPLERİNİ ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ. FUTBOLU ÖZERK HALE GETİRECEĞİZ. TÜRK FUTBOLUNU HAK ETTİĞİ ÜST SIRALARA TEKRAR TAŞIYACAĞIZ

Özgür ve demokratik olmayan federasyonlar eliyle futbolun başarıya gitmesi mümkün değildir. Futbolu özgürleştireceğiz, futbol kulüplerini demokratik hâle getireceğiz. En önemlisi de spor kulüplerini özgürleştirecek, futbolu özerk hâle getirecek, futbol kulüplerine eski milletvekillerinin, federasyonlara eski yöneticilerin atanma sürecini tamamen ortadan kaldıracağız.

İstanbul'dan kalkan uçaklarla Güney Kore'ye 300 kişilik siyasetçileri götüren federasyon başkanları değil, sporcusunun, antrenörünün, seyircisinin hakkını koruyan yöneticiler geldiğinde göreceksiniz ki Türkiye yeniden futbolda dünyada layık olduğu konuma gelecektir."