Galatasaray'ın Avrupa'da yüzü gülmüyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği Young Boys'a elenen Galatasaray, Avrupa'da çıktı son 3 maçtan mağlup ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2024 - 10:15
Galatasaray'ın Avrupa'da yüzü gülmüyor!
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Galatasaray, Young Boys mağlubiyetiyle birlikte Avrupa kupalarında yaptığı son 3 maçtan mağlup ayrılmış oldu.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 tur play-off'unda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa defterini kapatan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da iyi başlayamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile eşleşen Galatasaray, 3-2 ve 1-0'lık yenilgiler yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, böylece Avrupa'da son 3 maçtan boynu bükük ayrıldı. 


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