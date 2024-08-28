Spor yazarları Galatasaray - Young Boys maçını değerlendirdi: 'Çanlar bangır bangır çalıyor'

"ZATEN BU ORGANİZASYONA AYIP"

Halil Özer: "Sahaya çıkardığın ilk on bir bir felaket. Bu kadronun başarılı olabileceğini nasıl düşündün hocam? Adamların fizik gücü senin üstünde. Üstelik iyi hocaları var. Bu on birle hangi cesaretle sahaya çıktın? Bu maçın farklı yenilgiyle bitmemesi mucize. Ama bu mucizeyi bile değerlendiremedin. Eğer sen Şampiyonlar Ligi’nin son maçının ikinci yarısına Berkan Kutlu ve Kerem’i kurtarıcı olarak sahaya sürüyorsan zaten bu organizasyona ayıp. Tabii bu da yönetime yazar. Sadece Okan hocaya değil." (Milliyet)