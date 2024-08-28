Spor yazarları Galatasaray - Young Boys maçını değerlendirdi: 'Çanlar bangır bangır çalıyor'
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında karşılaştığı Young Boys'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Spor yazarları eşleşmeyi kaleme aldı.
Spor yazarları, Galatasaray'ın 3-2'nin rövanşında Young Boys'a 1-0 yenilip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda ettiği maçı yorumladı.
"TALİHSİZ VE ÖNGÖRÜLEBİLİR"
Ebru Kılıçoğlu: "İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri Galatasaray’ı canlandırıyor. Savunma daha güvenli bir hale bürününce orta saha ilerideki iki forvete daha fazla yardım etmeye başlıyor. Yeri değişen Barış Alper’in oyuna katkısı artıyor, yavaş yavaş rakip sahaya yığılan oyun umut vermeye başlıyor. Öte yandan Galatasaray içinde bulunduğu pozisyon kısırlığını bir türlü aşamıyor. Young Boys’un bir taktiği daha var: Akıllıca uyguladığı ‘Asap bozma’. Yani Galatasaray’ın en kolay düştüğü tuzak! 80’deki Young Boys oyuncu değişikliklerinde konuk ekibin yarattığı gerginlik, talihsiz ama öngörülebilir bir gol sonrasında Muslera’nın atılmasıyla sonuçlanıyor. Galatasaray’ın Avrupa fetihleri başka bir platforma taşınırken eksikleri sinyal veriyor." (Cumhuriyet)
"KAFASI ÇOK DALGIN"
Levent Tüzemen: "Okan hocanın kafası çok dalgın. 2 senedir Galatasaray'ı şampiyon yapan Okan hocanın ilk kez bir maça birbirini tamamlamayan oyunculardan kurulu bir ilk 11 çıkardığını gördüm." (Sabah)
"ZATEN BU ORGANİZASYONA AYIP"
Halil Özer: "Sahaya çıkardığın ilk on bir bir felaket. Bu kadronun başarılı olabileceğini nasıl düşündün hocam? Adamların fizik gücü senin üstünde. Üstelik iyi hocaları var. Bu on birle hangi cesaretle sahaya çıktın? Bu maçın farklı yenilgiyle bitmemesi mucize. Ama bu mucizeyi bile değerlendiremedin. Eğer sen Şampiyonlar Ligi’nin son maçının ikinci yarısına Berkan Kutlu ve Kerem’i kurtarıcı olarak sahaya sürüyorsan zaten bu organizasyona ayıp. Tabii bu da yönetime yazar. Sadece Okan hocaya değil." (Milliyet)
"ÇANLAR BANGIR BANGIR ÇALIYOR"
Ahmet Çakar: "Muslera ilk maçta çok düşündürücü goller yedi. Dün gece de baskının arttığı dakikalarda manasız şekilde ortamı gerdi, oyundan çıkan Young Boys'lu oyunculara müdahale etti, takımın ritmi bozuldu, son dakikada da golden sonra hakeme kendini attırdı. Çok düşündürücü, çok rahatsız edici bir durum. Sonuçta; Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde… Ama Muslera en az iki maç yok. Görünen o ki büyük bir ihtimal Okan Buruk da olmayacak. Galatasaray'da çanlar bangır bangır çalıyor." (Sabah)
"FLORYA'YA HUZUR GELİR Mİ?"
Osman Şenher: "Florya’da neler oluyor bilemiyorum. Ama futbolcuların rahat olmadığını görüyoruz. Muslera gibi efendi bir kaptan kırmızı kart görüyorsa biraz düşünmek lazım. Bu kötü gidişatı kim durduracak, Okan hoca. Peki her gün futbolcularının transfer haberleri çıkarken, 3-4 futbolcuya ‘seni istemiyorum, kendine takım bul’ denirken, Florya’ya huzur gelir mi? Futbolcular rahat top oynayabilir mi? Evet, hepimiz çok üzüldük. Cim Bom maddi olarak çok şey kaybetti. Ama bir an önce toparlanıp hiç olmazsa Avrupa Ligi’ne kendisini hazırlamalı. (Milliyet)
"YOUNG BOYS'LULARA KARŞI ŞEFKAT DOLUYDU"
Engin Verel: "Mertens girdikten sonra Galatasaray daha organize ve gole yakın oynadı. Fırsatlar da yakaladı fakat bir kontraya kurban gitti. Norveçli hakem de her türlü pisliği yapan Young Boyslu oyunculara karşı şefkat doluydu" (Akşam)
"BU KADAR EZİLDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM"
Uğur Meleke: "Dün Ali Sami Yen’de ilk 45 dakikanın sonunda ikili mücadele istatistikleri şöyleydi: Yerde Galatasaray yüzde 34, Young Boys yüzde 66... Havada Galatasaray yüzde 22, Young Boys yüzde 78... Ben uzun zamandır bir takımın bir başkasına ikili mücadele anlamında bu kadar ezildiğini anımsamıyorum yazacaktım ki sonra hatırladım: Bir hafta önce aynı Galatasaray, aynı Young Boys karşısında yaşamıştı bu sıkıntıyı!" (Hürriyet)
"TURU GEÇECEK FUTBOL SERGİLEYEMEDİ"
Ömer Üründül: "Son 3 dakikaya girilirken gole çok yakın şut, rakibin sırtından döndü ve o topun dönüşündeki kontratakta Young Boys işi bitiren golü buldu. Maç başından beri çok gergin ve sinirli olan Muslera da kırmızı kartı görüp oyunu tamamlayamadı. İki maça baktığımızda Galatasaray kesinlikle turu geçecek futbolu sergileyemedi. Teknik adam hataları buna zemin hazırladı. Young Boys da hak ederek tur kapısını açtı." (Sabah)
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