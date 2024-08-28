Omar Colley'den Galatasaray maçı paylaşımı: 'Bu isme saygı duyun'
Beşiktaşlı oyuncu Omar Colley, Galatasaray - Young Boys maçında forma giyen kuzeni Ebrima Colley hakkında paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Omar Colley, Galatasaray'ın Young Boys'a rövanş maçında da yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından paylaşım yaptı.
"BU İSME SAYGI DUYUN"
Gambiyalı defans oyuncusu, Young Boys'ta forma giyen kuzeni Ebrima Colley'i sosyal medyadan tebrik etti.
Omar Colley, kuzeni ile ilgili paylaşımında, "Bu isme saygı duyun" notunu düştü.
Omar Colley haberleri Ebrima Colley haberleri galatasaray haberleri young boys haberleri uefa şampiyonlar ligi haberleri
Spor Haberleri
- Galatasaray'ın Avrupa'da yüzü gülmüyor!
- ABD Açık'ta 3 isimden erken veda!
- Sparta Prag 19 yıl sonra bir ilki başardı!
- Omar Colley'den Galatasaray maçı paylaşımı!
- Young Boys teknik direktörünü sinirlendiren soru!
- Başakşehir tur için sahada!
- 'Çanlar bangır bangır çalıyor'
- Şampiyonlar Ligi'ne vedanın ardından flaş açıklama!
- Şahan Gökbakar'dan Galatasaray yönetimine sert tepki!
- Gabriel Sara: Daha iyi oynamalıydım
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş'tan 'Gülbin Tosun' açıklaması
- Ünlü İngiliz ekonomistten Şimşek senaryosu!
- Bir baba 4 evladından 3'ünü öldürdü!
- Şık'ın çıkışı sonrası TİP'ten Cumhuriyet'e açıklama!
- Tuncay Özkan sessizliğini bozdu
- İhbar üzerine kepçeyle arama başlatıldı
- İspanyollardan Arda Güler iddiası!
- ‘Birilerinin cebine 85 milyar dolar aktardılar’
- İşte ‘kovboy şapkalı’ TCMB Başkanı…
- Kadın kuaförleri ve güzellik salonları için yeni karar!