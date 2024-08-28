Omar Colley'den Galatasaray maçı paylaşımı: 'Bu isme saygı duyun'

Yayınlanma: 28.08.2024 - 09:51

Güncelleme: 28.08.2024 - 09:51

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Omar Colley, Galatasaray'ın Young Boys'a rövanş maçında da yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından paylaşım yaptı.

"BU İSME SAYGI DUYUN"



Gambiyalı defans oyuncusu, Young Boys'ta forma giyen kuzeni Ebrima Colley'i sosyal medyadan tebrik etti.

Omar Colley, kuzeni ile ilgili paylaşımında, "Bu isme saygı duyun" notunu düştü.