Galatasaray'ın Barcelona kadrosundaki eksik dikkat çekti

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı. Bir dönem Barcelona'da da forma giyen Arda Turan, kamp kadrosunda yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2022 Salı, 17:10
Galatasaray'ın Barcelona kadrosundaki eksik dikkat çekti
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılıların İspanya kafilesinde Arda Turan yer almadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:


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