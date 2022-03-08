Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal: Seçim zamanı konuşacağım
Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, sarı-kırmızılı takımla ilgili soruları yanıtladı. Aysal, "Galatasaray'ımızın şu an için başkanı var, yönetimi var. İnşallah seçim zamanı gelince konuşacağım" dedi.
Galatasaray'ın son durumuyla ilgili olarak sarı-kırmızılı takımın eski başkanlarından Ünal Aysal açıklamalarda bulundu.
Ünal Aysal, bir televizyon kanalına başkanlık için yaptığı açıklamada "Galatasaray'ımızın şu an için başkanı var, yönetimi var. İnşallah seçim zamanı gelince konuşacağım" dedi.
Ayrıca sarı-kırmızılıların eski başkanı "Spor dünyasında her gün, her şey değişir. Sportif neticelere göre değerlendirme yapmayalım. Galatasaray güçlü bir kurum, Galatasaray'a güvenelim" diye konuştu.
Barcelona maçıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Ünal Aysal "Başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
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