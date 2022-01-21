İttifak Holding Konyaspor, Amilton'u kadrosuna kattı
Konyaspor, Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Amilton'u kadrosuna kattı. Amilton, yeşil-beyazlı ekipte 93 numaralı formayı terletecek.
Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken ve puan cetvelinde 42 puanla lider Trabzonspor'un hemen arkasında yer alan İttifak Holding Konyaspor, Fraport TAV Antalyaspor'dan ayrılan Amilton'u transfer etti.
Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva ile sözleşme imzaladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz Osman Öztürk katıldı. 1,5 yıllık sözleşme imzaladığımız Amilton, takımımızda 93 numaralı formayı terletecek." ifadeleri kullanıldı.
Hoş geldin Amilton Minervino!— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 21, 2022
https://t.co/BvumlIViwC pic.twitter.com/dBlz3dFoXS
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