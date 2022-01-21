Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlierin kadrosunda 6 eksik var.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklanırken, 6 futbolcu kadroda yer almadı.
Altay Bayındır (Sakatlık), Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai (Kart cezalısı), Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ve Muhammed Gümüşkaya, sarı-lacivertli takımı Sivas deplasmanında yalnız bıracak.
Sarı lacivertliler haftaya 36 puanla 3. sırada giriyor. Ev sahibi Demir Grup Sivasspor ise 30 puanla 11. basamakta yer alıyor.
Süper Lig'de 23. hafta mücadelesi yarın saat 16.00'da başlayacak.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:
Berke, Ertuğrul, Bartu, Kim Min-Jae, Tisserand, Novak, Burak, Çağtay, Osayi, Nazım, Gustavo, Crespo, Meyer, Sosa, Zajc, Pelkas, İrfan Can, Rossi, Valencia, Serdar Dursun, Berisha.
D.G. Sivasspor maçı kamp kadromuz.#SVSvFB pic.twitter.com/2U1FN8111f— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 21, 2022
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