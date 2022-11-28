Galatasaray'ın Dünya Kupası arasındaki kamp programı belli oldu
Süper Lig ekibi Galatasaray, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle verilen arada Antalya'da yapacağı kamp programını duyurdu.
Dünya Kupası için verilen arada Antalya'da kamp yapacak Galatasaray, kentteki hazırlık maçı programını açıkladı.
Sarı-kırmızılılar, 10 Aralık'ta Adana Demirspor, 16 Aralık'ta ise Toulouse ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray Futbol Takımı, 8-16 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak.
Kampta gerçekleştirilecek maç programı aşağıdaki gibidir:
10 Aralık saat 20.00 - Adana Demirspor - Mardan Stadı
16 Aralık saat 17.00 - Toulouse - Mardan Stadı"
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