Sergio Oliveira'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray Kulübü, Sergio Oliveira'nın sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2022 Pazartesi, 15:16
Sergio Oliveira'dan Galatasaray'a kötü haber
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Antrenmanda sakatlanan Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde MR'ı çekilen Oliveira'nın sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Portekizli futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.


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