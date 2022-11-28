Sergio Oliveira'dan Galatasaray'a kötü haber
Galatasaray Kulübü, Sergio Oliveira'nın sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Antrenmanda sakatlanan Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde MR'ı çekilen Oliveira'nın sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi.
Portekizli futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.
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