Galatasaray'ın eski antrenörü Ümit Davala'dan Muslera eleştiri

26 Ekim 2021 Salı, 07:29

Galatasaray, Cyle Larin'in 39 ve 64. dakikalarda kaydettiği gollere engel olamayıp, sahadan puansız ayrılırken Muslera7nın yediği ilk gol gündem yarattı. Süper Lig'de üç maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılı takım 17 puanda kalırken, Beşiktaş ise puanını 20'ye çıkardı.

Bir dönem Galatasaray'da da yardımcı antrenörlük yapan Ümit Davala, sarı-kırmızılıların yediği golde Fernando Muslera'yı eleştirdi.

Ümit Davala, "Merkezden kısa paslarla hücum eden Beşiktaş, onun yerine yandan gelen uzun bir topla golü buldu. Muslera'nın da hatası var. Çıkarsan o topu alacaksın" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: NTV Spor