Galatasaray'ın eski antrenörü Ümit Davala'dan Muslera eleştiri
Bir dönem Galatasaray'da da yardımcı antrenörlük yapan Ümit Davala, sarı-kırmızılıların yediği golde Fernando Muslera'yı eleştirdi.
Galatasaray, Cyle Larin'in 39 ve 64. dakikalarda kaydettiği gollere engel olamayıp, sahadan puansız ayrılırken Muslera7nın yediği ilk gol gündem yarattı. Süper Lig'de üç maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılı takım 17 puanda kalırken, Beşiktaş ise puanını 20'ye çıkardı.
Bir dönem Galatasaray'da da yardımcı antrenörlük yapan Ümit Davala, sarı-kırmızılıların yediği golde Fernando Muslera'yı eleştirdi.
Ümit Davala, "Merkezden kısa paslarla hücum eden Beşiktaş, onun yerine yandan gelen uzun bir topla golü buldu. Muslera'nın da hatası var. Çıkarsan o topu alacaksın" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: NTV Spor
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