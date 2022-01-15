Galatasaray'ın eski başkan adayı Metin Öztürk'ten Işıtan Gün tepkisi

15 Ocak 2022 Cumartesi, 18:20

Galatasaray'ın Futbol Şube Sorumlusu Işıtan Gün'ün geçmişteki bazı paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Uygunsuz içerikli bir ifadeyle birçok paylaşım yapan Işıtan Gün için binlerce taraftar tepki göstererek kulüpten ayrılmasını istedi.

BURAK ELMAS VE IŞITAN GÜN'DEN AÇIKLAMA

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaraylı yönetici Işıtan Gün'ün tartışma yaratan paylaşımları hakkında, Twitter'dan açıklama yaptı. Elmas, "Kabul etmemiz mümkün değil. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır" dedi. Bu paylaşımın ardından Işıtan Gün'den de cevap geldi. Gün, "Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum. Ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez. Bugünden geriye baktığımda önemli bir hata olarak gördüğüm bu ifadeler için kamuoyundan özür dilerim." diye yazdı.

ESKİ BAŞKAN ADAYI METİN ÖZTÜRK: HER GÜN YENİ BİR ŞOK

Galatasaray'ın eski başkan adaylarından Metin Öztürk'ten de yaşanan olaya karşı bir açıklama geldi. Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her gün yeni bir şok. Burak Başkan, Işıtan Gün’ün kadınlarla ilgili twitlerini görmezden gelmez. Gereğini yapar" dedi.