Galatasaray'ın yöneticisi Işıtan Gün'ün paylaşımları olay oldu

Fatih Terim ile yaşadığı anlaşmazlıklarla gündem olan Işıtan Gün'ün geçmiş yıllara ait attığı tweetler gündem oldu. Sosyal medyada tepki çeken bu paylaşımlar sonrası taraftarlar istifa kampanyası başlattı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2022 Cumartesi, 17:00
Galatasaray'ın yöneticisi Işıtan Gün'ün paylaşımları olay oldu
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Galatasaray'ın Futbol Şube Sorumlusu Işıtan Gün'ün geçmişteki bazı paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyadan yaptığı hastagh çalışmasıyla Işıtan Gün'ü istifaya davet etti. Uygunsuz içerikli bir ifadeyle birçok paylaşım yapan Işıtan Gün için binlerce taraftar tepki göstererek kulüpten ayrılmasını istedi.

BURAK ELMAS'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaraylı yönetici Işıtan Gün'ün tartışma yaratan paylaşımları hakkında, Twitter'dan açıklama yaptı.

Elmas, "Kabul etmemiz mümkün değil. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır" dedi.

IŞITAN GÜN'DEN CEVAP GELDİ

Işıtan Gün, sosyal medyada paylaştığı tweetlerin gündem olmasının ardından açıklamada bulundu. Gün, "Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum. Ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez. Bugünden geriye baktığımda önemli bir hata olarak gördüğüm bu ifadeler için kamuoyundan özür dilerim." ifadelerini kullandı.


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