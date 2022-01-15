Galatasaray'ın yöneticisi Işıtan Gün'ün paylaşımları olay oldu
Fatih Terim ile yaşadığı anlaşmazlıklarla gündem olan Işıtan Gün'ün geçmiş yıllara ait attığı tweetler gündem oldu. Sosyal medyada tepki çeken bu paylaşımlar sonrası taraftarlar istifa kampanyası başlattı.
Galatasaray'ın Futbol Şube Sorumlusu Işıtan Gün'ün geçmişteki bazı paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyadan yaptığı hastagh çalışmasıyla Işıtan Gün'ü istifaya davet etti. Uygunsuz içerikli bir ifadeyle birçok paylaşım yapan Işıtan Gün için binlerce taraftar tepki göstererek kulüpten ayrılmasını istedi.
BURAK ELMAS'TAN AÇIKLAMA
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaraylı yönetici Işıtan Gün'ün tartışma yaratan paylaşımları hakkında, Twitter'dan açıklama yaptı.
Elmas, "Kabul etmemiz mümkün değil. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır" dedi.
Kabul etmemiz mümkün değil. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır.— Burak Elmas (@burakelmas_tr) January 15, 2022
IŞITAN GÜN'DEN CEVAP GELDİ
Işıtan Gün, sosyal medyada paylaştığı tweetlerin gündem olmasının ardından açıklamada bulundu. Gün, "Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum. Ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez. Bugünden geriye baktığımda önemli bir hata olarak gördüğüm bu ifadeler için kamuoyundan özür dilerim." ifadelerini kullandı.
Bugün ortaya çıkartılan ve on yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez.— Işıtan Gün (@isitangun) January 15, 2022
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