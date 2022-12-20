Adı Galatasaray ile anılıyordu: Deniz Undav'a Bundesliga kancası
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinin transferde adı Galatasaray ile anılan Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Türk asılı Alman golcü Deniz Undav'a yeni bir talip çıktı.
Sky Sports'da yer alan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, golcü oyuncusu Niclas Füllkrug'un ayrılığına karşın hazırlığa geçti. Alman kulüp, Brighton'da yeterince forma şansı bulamayan Deniz Undav'ı gündemine aldı.
"GALATASARAY DA İSTİYOR"
Haberde, Galatasaray'ın da Deniz Undav için nabız yokladığı belirtilirken Werder Bremen'in dışında Hertha Berlin ve bazı Bundesliga ekiplerinin de Deniz'e olan ilgilerini sürdürdükleri ifade edildi.
26 yaşındaki Deniz Undav, bu sezon Brighton Hove Albion formasıyla Premier Lig'de sadece 94 dakika forma şansı bulabildi. Undav, geçen sezon Belçika Ligi ekiplerinden Union Saint Gilloise formasıyla çıktığı 41 maçta 27 gol 12 asistlik performansıyla yıldızlaşmıştı.
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