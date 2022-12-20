Galatasaray'ın Mauro Icardi için derbi planı!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde oynayabilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.
Galatasaray, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında sahada olabilmesi için yoğun mesai harcıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Keçiörengücü ve İstanbulspor maçlarını kaçıracak Arjantinli yıldızın Sivas'a yetişmesi bekleniyor. Ancak derbi düşünülerek riske edilmeyebilir, dönüşü Ankaragücü mücadelesine kalabilir.
Dünya Kupası arasında antrenmanda topuk pası yaparken sakatlanan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin arka adalesinde 2'nci derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmişti. Tedavisinin ilk bölümünü ülkesinde geçiren Icardi, sağlık heyeti tarafından kendisine verilen programa harfiyen uydu.
Hafta sonu İstanbul'a gelen ve Florya'da kontrolden geçen deneyimli oyuncunun hızla iyileştiği gözlendi. Salonda bireysel çalışmalara başlayan Icardi için teknik direktör Okan Buruk'un acele etmeyeceği öğrenildi.
Video Haberler
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
En Çok Okunan Haberler
-
- Beyza Taşkıran'ın son sözleri ortaya çıktı!
- Nusret alay konusu oldu
- Cumhur İttifakı'na şok üstüne şok: Ne yaptılarsa olmadı
- 'Kazanacak aday vurgusu yaptık'
- Kübra Par gündemdeki 'yedek aday' formülünü yazdı
- 'Hesap hatası var'
- İşte kar beklenen iller...
- Google'dan Ekrem İmamoğlu skandalı!
- Kadıköy'de yüzlerce 'hayvan boynuzu' ele geçirildi
- 'Başka parti karışmamalı'