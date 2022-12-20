Galatasaray'ın Mauro Icardi için derbi planı!

20 Aralık 2022 Salı, 10:20

Galatasaray, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında sahada olabilmesi için yoğun mesai harcıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Keçiörengücü ve İstanbulspor maçlarını kaçıracak Arjantinli yıldızın Sivas'a yetişmesi bekleniyor. Ancak derbi düşünülerek riske edilmeyebilir, dönüşü Ankaragücü mücadelesine kalabilir.

Dünya Kupası arasında antrenmanda topuk pası yaparken sakatlanan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin arka adalesinde 2'nci derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmişti. Tedavisinin ilk bölümünü ülkesinde geçiren Icardi, sağlık heyeti tarafından kendisine verilen programa harfiyen uydu.

Hafta sonu İstanbul'a gelen ve Florya'da kontrolden geçen deneyimli oyuncunun hızla iyileştiği gözlendi. Salonda bireysel çalışmalara başlayan Icardi için teknik direktör Okan Buruk'un acele etmeyeceği öğrenildi.



