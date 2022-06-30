Galatasaray'ın eski futbolcusu Erick Pulgar için tecavüz suçlaması

30 Haziran 2022 Perşembe, 15:18

Galatasaray'da geçen sene yarım sezon, kiralık olarak kadroda bulunan Erick Pulgar, şok bir suçlama ile karşı karşıya.

Şili basınında yer alan habere göre 28 yaşındaki futbolcu hakkında 24 yaşındaki bir kadın tarafından tecavüz ihbarında bulunuldu.

Mynet'te yer alan habere göre; genç kadının Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlendiği sırada bir grubun kendisine içki ikram ettiğini, sonrasında ise başının döndüğünü ve başka hiçbir şey hatırlamadığını iddia ederek polise ihbarda bulunduğu ifade edildi.

Yaşanan bu olayın ardından 28 yaşındaki futbolcu Erick Pulgar'ın da içinde olduğu ve 5 kişinin bulunduğu bir araca bindirilmesinin ardından, Pulgar'a ait olduğunu iddia ettiği bir eve gittiklerini ardından bir odaya girdiklerini ve tecavüze uğradığını, kendisine ikram edilen içkinin etkisiyle direnme şansının kalmadığını söyledi.

PULGAR'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili savcılık soruşturma başlatırken Erick Pulgar, yaptığı açıklamada "Yalnızca mal sahibi olduğum için tanık olarak ifadem talep edildi" ifadelerini kullandı.