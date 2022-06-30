Galatasaray'ın eski futbolcusu Erick Pulgar için tecavüz suçlaması
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon yarım devre kiralık olarak forma giyen Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar ülkesinde tecavüz suçlamasıyla karşıya karşıya kaldı.
Galatasaray'da geçen sene yarım sezon, kiralık olarak kadroda bulunan Erick Pulgar, şok bir suçlama ile karşı karşıya.
Şili basınında yer alan habere göre 28 yaşındaki futbolcu hakkında 24 yaşındaki bir kadın tarafından tecavüz ihbarında bulunuldu.
Mynet'te yer alan habere göre; genç kadının Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlendiği sırada bir grubun kendisine içki ikram ettiğini, sonrasında ise başının döndüğünü ve başka hiçbir şey hatırlamadığını iddia ederek polise ihbarda bulunduğu ifade edildi.
Yaşanan bu olayın ardından 28 yaşındaki futbolcu Erick Pulgar'ın da içinde olduğu ve 5 kişinin bulunduğu bir araca bindirilmesinin ardından, Pulgar'a ait olduğunu iddia ettiği bir eve gittiklerini ardından bir odaya girdiklerini ve tecavüze uğradığını, kendisine ikram edilen içkinin etkisiyle direnme şansının kalmadığını söyledi.
PULGAR'DAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili savcılık soruşturma başlatırken Erick Pulgar, yaptığı açıklamada "Yalnızca mal sahibi olduğum için tanık olarak ifadem talep edildi" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Eski müdürün 'anlaşma' trafiği açığa çıktı
- Abdülkadir Ömür'ün trafikteki görüntüleri tepki çekti!
- Kolonlardaki çatlak ekipleri harekete geçirdi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Eski AKP'li yurttaş Özel'e böyle seslendi
- 'İçimizden bir parça koptu'
- 'Gerçek enflasyona duyarlı bir artış olmalı'
- Zamlar tatlıcıların tadını kaçırdı
- Çılgın davulcu kendinden geçti
- Cüneyt Arkın'a veda...
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- Lille yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu!
- Şirketlere kayyum atandı, binlerce hesaba el konuldu
- Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de!
- 'Çok kısa ve yırtmaçlı etek giyilmesin'
- İki konuda uzlaşı sağlandı
- Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
- Asgari ücret için üç ihtimal var
- Motorinde indirim: İşte son fiyatlar...
- 'Erdoğan’a boyun eğmedik'