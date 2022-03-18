Galatasaray'ın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde rakibi belli oldu

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde Fransa temsilcisi Tango Bourges ile rakip oldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2022 Cuma, 16:58
Galatasaray'ın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde rakibi belli oldu
Abone Ol google-news

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde rakibi Fransa temsilcisi Tango Bourges oldu.

Tango Bourges, çeyrek final ilk maçında 65-63 yenildiği Basket Landes'i rövanşta ağırladı. Fransa ekibi, rakibini 74-55 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

Ev sahipliği yapacak ülkenin daha sonra açıklanacağı Dörtlü Final organizasyonunda yarı final müsabakaları 5 Nisan Salı günü oynanacak.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler