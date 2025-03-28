Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) çeyrek finalinde Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile eşleşti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve Dörtlü Final kura çekimi, İsviçre'nin Mies bölgesinde gerçekleştirildi. Kura çekimine çeyrek finalist 8 takımın temsilcileri katıldı.
Son 16 turunda gruplarını lider tamamlayan AEK (Yunanistan), Unicaja (İspanya), La Laguna Tenerife (İspanya) ve ERA Nymburk (Çekya) seri başı olarak kura çekimine girdi. Grup ikincileri Galatasaray, Bertram Derthona Basket (İtalya), Nanterre 92 (Fransa) ile Pallacanestro Reggiana (İtalya) ise ikinci torbada yer aldı.
Üç maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçlarında 2 galibiyet elde eden takım, adlarını dörtlü finale yazdıracak. Çeyrek finalde ilk maçlar 8-9 Nisan'da oynanacak. İkinci müsabakalar 15-16 Nisan, gerekmesi halinde üçüncü maçlar ise 22-23 Nisan'da yapılacak.
GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU
Ev sahibi avantajını elinde bulunduran seri başı takımlar, ilk maça ve gerekmesi durumunda üçüncü karşılaşmaya sahasında çıkacak.
Dörtlü Final organizasyonu ise 9-11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Galatasaray, Dörtlü Final'e kalması halinde La Laguna Tenerife-Bertram Derthona Basket eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
ERA Nymburk-GALATASARAY
La Laguna Tenerife-Bertram Derthona Basket
AEK-Nanterre 92
Unicaja-Pallacanestro Reggiana
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