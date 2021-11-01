Galatasaray'ın golü ofsayt mı? Hakemler ne dedi?
Eski hakem Deniz Çoban, "Herkes farklı görüş verebilir. Ama bana göre ofsayt söz konusu değil. Temiz bir gol" dedi.
Galatasaray'ın Gaziantep önünde Morutan'la kazandığı müthiş golde perdeleme nedeniyle ofsayt olduğu iddia edilirken hakemlerden farklı görüşler geldi.
Beşiktaş, Hatayspor karşısında iptal edilen golle, Galatasaray'da Morutan'ın Gaziantep FK'ya attığı golü paylaşarak "Adalet herkese lazım" paylaşımında bulunmuştu.
Bu pozisyon, beIN SPORTS'ta yayınlanan Trio programında hakemlerce değerlendirildi.
Eski hakem Deniz Çoban, "Pozisyonların ortak noktaları var. Beşiktaş maçında oyuncunun bir aksiyonu vardı. Ama bu pozisyonda görüş açısını etkiliyor mu, buna bakmak lazım" derken, "Burada vuruş yapıldığı esnada oyuncu ile top aynı hizada değil. Oyuncu aynı zamanda sabit. Aksiyonu yok. Beşiktaş maçındaki yorumumu tekrarlıyorum. Herkes farklı görüş verebilir. Ama bana göre ofsayt söz konusu değil. Temiz bir gol" dedi.
FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yıldırım ise, "Beşiktaş maçında kalecinin hamlesini etkileyebilecek bir durumdan bahsediyorduk. Bu golde ise görüş açısından bahsediyoruz. İkisi farklı" diye konuştu ve "Burada Nelsson bir hamle yapsaydı, kaleciyi kısıtlamış olurdu. Ama yapmıyor. O yüzden Beşiktaş maçındaki pozisyonla aynı değil. Kaleci de etkilenmiyor. Pozisyon ofsayt değil, gol doğru karar" ifadelerini kullandı.
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