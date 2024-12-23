Eski hakemler Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi: Galatasaray'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu?
Eski hakemler, Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup ettiği maçta yaşanan tartışmalı pozisyonları yorumladı.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 5-1 yendi. Eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
2. dakikada Galatasaray lehine verilen penaltı kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Devam derim. Oyun kuralları kitabına göre penaltı benzeyen hiçbir şey yok. Oyuncu çok yakın mesafeden, beklenmedik gelen topa kolu genişlememişken doğal şekilde yakalandı. Adım aksiyonu normaldi. Topu hissedince kolunu kaçırdı. Maçın başında konsantre değildi hakem, iki hücum oyuncusu bağırınca penaltı verdi. Baştan sona yanlış bir penaltı. VAR'ın da müdahale edip penaltıyı iptal ettirmesi gerekirdi. O da hata yaptı.
Bahattin Duran: Çok yanlış bir karar. Bir oyuncu doğal koşu aksiyonunda elini kolunu daha doğal kullanamaz. Olabilecek en doğal konumuyla hareketlerine devam ediyor. Vücuduna en yapışık, en doğal haliyle koşuyor. Kesinlikle penaltıdan bahsedemeyiz. Burada mutlaka ve mutlaka VAR müdahalesi olmalıydı. 100 tane hakeme sorsanız, 1 tanesi bile buna penaltı vermez. Ben eminim maçın hakemi de bu pozisyonu seyretse verdiği kararın yanlış olduğunu görecekti. Hatta bence maçın hakemi bunu seyredince 'keşke VAR çağırsaydı da penaltıyı iptal etseydik' derdi.
Deniz Çoban: Bu hafta hakemler tartışmalı 3 elle oynama kararı verdi. Eyüpspor - Fenerbahçe maçında Tadic'in ortasında Melih'in elle oynaması. En açığı oydu. Hadergjonaj'ın eli. Üçüncü pozisyon bu. Cuma verilmedi, cumartesi verilmedi, pazar bu pozisyona verildi. Üçüncü yan yana koyalım, hangisi daha penaltı değil, en olmayacak olana penaltı verildi. VAR mutlaka devreye girmeliydi. Bu penaltıyı iptal ettirmeliydi. Kollar ancak bu kadar doğal konumda olabilirdi.
Kayserispor'un golünde ihlal veya ofsayt söz konusu mu?
Bülent Yıldırım: Muslera'nın solunda ofsaytta olan 70 numaralı oyuncu, fiziksel olarak mücadeleye giren de bir başka Kayserisporlu oyuncu var. 70 numarar ofsayt ama Muslera'yı etkileyecek bir açık hamlesi yok. Ofsayt söz konusu değil. Muslera'nın fiziksel olarak temas ettiği bir diğer Kayserili oyuncu var. Muslera rakibi yerine topa uzansa daha doğru yapardı. Doğrudan bir vuruş, doğrudan bir gol. Muslera şikayetçi. Burada pozitif futbola destek, net bir gol.
Bahattin Duran: Gol nizami. Kayserisporlu 70 numaranın etkisi yok. Cardoso ile mücadelesi var. Herhangi bir ihlal söz konusu değil. O top kalecinin üzerine gelmediği müddetçe bu pozisyonlar gol.
Deniz Çoban: Gol nizami.
Victor Osimhen'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Bu pozisyonda ihlal söz konusu değil. Penaltı yok. Kaleciye müdahale yapan Osimhen. Açılardan net şekilde gözüküyor.
Bülent Yıldırım: Hücum faul var. Osimhen'in savurduğu ayak, kaleci Onurcan Piri'ye geldi. Bu bir hücum faul.
Deniz Çoban: Penaltı yok. Varsa bile hücum faul var.
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