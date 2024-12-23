Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Yunus Akgün zincirlerinden kurtuldu'
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Kayserispor deplasmanında 5-1 kazanarak namağlup serisini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, Galatasaray'ın performansını ve mücadeleyi değerlendirdi.
'İŞİNE KONSANTRE BİR KAPTAN GİBİ'
Ebru Kılıçoğlu: "Umutsuzca puan isteyen Kayserispor ve sahip çıkmak isteyen Galatasaray tempolu, dengeli bir maç izlettiriyor. Öyle ki 4’te Osimhen’in penaltı golü bile dengenin bozulmasına izin vermiyor. 10 dakika sonra, Bahoken’in kafa vuruşuyla gelen golle skor dengesi tekrar sağlanıyor. 29. dakikaya kadar. Sonra Galatasaray, “Bu puanlar bana kadar” dercesine artırıyor vitesi. Osimhen (4 ve 71), Yunus (51) ve Barış Alper’in (29 ve 87) golleriyle 5-1’lik net bir skor alıyor. Rakipleri bir damla suda fırtına koparmaya devam ederken, o, işine konsantre bir kaptan gibi gemisini ufuklara sürüyor." (Cumhuriyet)
'SÜPER LİG'DE DEVRENİN YILDIZI'
Uğur Meleke: "Galatasaray için farklı skora rağmen sezonun belki en iyi oyunlarından biri değildi, ancak süperstar olma yolunda bir adam, Yunus çıktı yine sahneye. Galatasaray’ın 3-4-2-1 oynadığı (Mertens’le Yunus’un santrfor arkasında iki on numara gibi konuşlandığı) dönemde duraksamıştı Yunus. Ancak Okan Hoca tekrar klasik 4-2-3-1’e döndü, Yunus da zincirlerinden kurtuldu. 4-2-3-1’e geri dönüldüğünden beri Yunus uçuşta: Sivas’ta üç golün içinde var. Malmö’ye gol attı. Trabzon’a karşı 1 gol-1 asistle oynadı. Kayseri’de de yine 4 golün içinde o var. Son birkaç ayda milli takımda da yerini sağlamlaştıran Yunus, bence Süper Lig’de ilk devrenin yıldızı. Süper Lig’de bu sezon 10 gole direkt katkı yaptı, Avrupa Ligi’nde de krallıkta zirvede." (Hürriyet)
'BÜYÜK HOCALIK BUDUR'
Bülent Timurlenk: "Kaan ve Jakobs'un güçsüz göründüğü, Torreira ve Sara'nın yılın son maçında "Tatile ihtiyacımız var'' futboluna çare Yunus'un kalitesi oldu. Attığı golde Snejider'in kulaklarını çınlattı, ilk golü hazırlayan adamdı, Osimhen'e ve Barış'a asistini yaptı. Buruk, iki sezondur Kayseri'de önce kaybetmiş sonra berabere kalmıştı, dün kendisine ters gelen takımın bileğini büktü. Fark 8 puan, Galatasaray ara transferde de, bir hafta tatilin ardından Göztepe maçına hazırlanırken de puanlar eşitmiş gibi davranmalı. 2024'ün son maçının ardından alkışlar oturduğumuz yerden değil; ayakta, Okan Buruk'a… Büyük hocalık budur…" (Sabah)
'KEREM AKTÜRKOĞLU SONRASI UÇUYOR'
Serkan Akcan: "Yunus, kariyer sezonundaki istatistiklerini her maç biraz daha geliştiriyor. Yine jeneriklik bir gol attı, 2 asist yaptı, maça damgasını vurdu. Müthiş oynuyor Yunus. Kerem Aktürkoğlu sonrası adeta uçuyor, tüm takımı uçuruyor. Barış Alper’in geçen sezonun tamamında 6 golü varken bu yıl kaçırdıklarına rağmen ligde 8 gole ulaşması dikkat çekici. Bu sayede Galatasaray hücum istatistiklerinde büyük fark yaratıyor. Fakat savunmada hala gözle görülür sorunları mevcut." (Fanatik)
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