Galatasaray'ın gündemine de gelmişti: Fatih Terim'in transfer hedefi belli oldu!

Yayınlanma: 30.12.2024 - 21:36

Güncelleme: 30.12.2024 - 21:36

Daha önce adı Türk takımlarıyla da anılan Leandro Paredes için sürpriz transfer gelişmesi ortaya çıktı.

Foot Mercato'nun haberine göre; Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Leandro Paredes'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberde aynı zamanda bir çok takımın oyuncuyla ilgilendiği yazıldı.

SÖZLEŞMESİ OTOMATİK UZAYABİLİR

30 yaşındaki Paredes'in sözleşmesi sezon sonu bitecek. Aynı zamanda yeterli süreye ulaşırsa oyuncunun kontratında otomatik uzama devreye girecek.

Paredes bu sezon takımı Roma'yla 14 maça çıktı ve 1 golün yanısıra 2 asistlik katkıda bulundu.