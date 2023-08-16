Arjantinli futbolcu Leandro Paredes yeni takımına imzayı attı!

Yayınlanma: 16.08.2023 - 12:22

Güncelleme: 16.08.2023 - 12:23

İtalya Serie A ekibi Roma, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından Arjantinli Leandro Paredes'i kadrosuna kattı.

Roma Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Leandro Paredes (solda)

ROMA'YA GERİ DÖNDÜ

Kariyerine ülkesinin Boca Juniors ekibinde başlayan Paredes, 2014-2017 yıllarında da Roma forması giydi. Tecrübeli futbolcu, İtalya'nın Empoli ve Rusya'nın Zenit takımlarında oynadıktan sonra 2019'da PSG'ye imza attı. PSG kariyerinde 117 maça çıkan Paredes, 3 gollük katkı sağladı.

Arjantin Milli Takımı'nda ise 54 kez görev yapan Paredes, 2021 Kupa Amerika ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.