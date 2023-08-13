Galatasaray'a Paredes'ten kötü haber!

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Arjantinli orta saha Leandro Paredes'in Roma'ya transfer olacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2023 - 16:22
Galatasaray'a Paredes'ten kötü haber!
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Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Paredes'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 

Roma, Paris Saint-Germain forması giyen Leandro Paredes'i kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibinin Paredes transferi için PSG ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

İki ekibin, transfer için görüşmeleri bir önemli ölçüde ilerlettiği ve anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.

Paredes'in ise Roma ile anlaştığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öne sürüldü. Arjantinli orta saha oyuncusunun, Roma'da Rennes'e transfer olması beklenen Nemanja Matic'in yerini alacağı vurgulandı.

Kariyerinde daha önce Roma forması giyen Paredes, İtalyan temsilcisinde 54 maçta sahaya çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.


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