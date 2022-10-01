Galatasaray'ın iki yıldızı Golden Foot için yarışacak!
Galatasaray'ın dünyaca ünlü iki yıldızı Mauro Icardi ve Juan Mata, prestijli ödül Golden Foot için yarışacak.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in Golden Foot efsaneleri arasına adını yazdıracak olmasının ardından, sarı-kırmızılı formayı giyen Mauro Icardi ve Juan Mata da Golden Foot için adaylar arasındaki yerini aldı. Sarı-kırmızılı ekibin dünyaca ünlü iki yıldızı Icardi ve Mata, bu büyük ödül için yarışacak.
Geçen yıl Mohamed Salah'ın mutlu sona ulaştığı Golden Foot'ta, Galatasaraylı iki oyuncunun rakipleri arasında Burak Yılmaz'ın yanı sıra Messi, Neymar, Benzema, De Bruyne, Jorginho, Kane, Lewandowski, Kante, Van Dijk gibi isimler başını çekiyor.
Oylama 4 Ekim'de başlayacak.
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