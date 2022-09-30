Kayserispor’da kamp kadrosu belli oldu
Kayserispor'un 1 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Sahasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kayserispor’da 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Yukatel Kayserispor’da Trabzonspor maç kadrosunda Ali Karimi, Carlos Mane ve Joseph Attamah yer almadı. 23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı;
Bilal Bayazıt, Cenk Gönen, Abdulkadir Taştan, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Lionel Carole, Nurettin Korkmaz, Arif Kocaman, Anthony Uzodimma, Andrea Bertolacci, Yaw Ackah, Bernard Mensah, Olivier Kemen, Gustavo Campanharo, Emrah Başsan, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı, Mame Thiam, İlhan Parlak, Mustafa Pektemek ve Mario Gavranovic.
?? Trabzonspor maçı kamp kadromuz.— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) September 30, 2022
#YukatelKayserispor | #KYSvTS pic.twitter.com/K5DHPXyfEr
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