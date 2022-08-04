Galatasaray'ın ilgilendiği Lucas Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması
Süper Lig ekibi Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira’nın menajeri açıklamalarda bulundu. Menajer Oscar Betancourt, Toreira’ya en yüksek teklifi yapan kulübün Galatasaray olduğunu ifade etti.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Lucas Torreira'nın menajeri Oscar Betancourt'tan açıklama geldi.
Habertürk'e konuşan Becancourt, "Henüz bir takımla anlaşmadık ancak en iyi teklif Galatasaray'dan geldi. Kısa sürede kararımızı vereceğiz" dedi.
YENİ SEZON PLANLAMASINDA YOK
Uruguaylı orta saha oyuncusunun kulübü Arsenal ile anlaşan Galatasaray yönetimi, iddiaya göre Torreira'ya bonuslarla birlikte 3 yıl için toplam 10.5 milyon Euro önerdi.
26 yaşındaki oyuncu, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın yeni sezon planlamasında yer almıyor.
2018 yazında Sampdoria'dan Kuzey Londra ekibine 31 milyon Euro'ya transfer olan Lucas Torreira, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise Fiorentina'ya kiralık olarak gönderilmişti.
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