Galatasaray'ın İstanbul sefası!
Süper Lig ekibi Galatasaray, 16 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor müsabakasının ardından maçlarını uzun bir süre İstanbul'da oynayacak.
Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının ardından uzun bir süre İstanbul'dan çıkmayacak.
Sarı-kırmızılar sezonun ilk yarısının kalan maçlarında kendi sahasında Alanyaspor ve Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray deplasmanda ise Fatih Karagümrük ve Başakşehir ile karşılaşacak.
Dünya Kupası'nın ardından sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor, Ankaragücü, Hatayspor ve Antalyaspor ile kendi evinde oynayacak.
Galatasaray deplasmanda ise Sivasspor ve Fenerbahçe ile karşılaşacak ve İstanbul serisini noktalayacak.
Galatasaray'ın fikstürü sırasıyla şu şekilde:
Kayserispor – Galatasaray
Galatasaray – Alanyaspor
Fatih Karagümrük – Galatasaray
Galatasaray – Beşiktaş
Başakşehir – Galatasaray
Galatasaray – İstanbulspor
Sivasspor – Galatasaray
Galatasaray – Ankaragücü
Fenerbahçe – Galatasaray
Galatasaray – Hatayspor
Galatasaray - Antalyaspor
Video Haberler
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Büyük lokma ye büyük konuşma!
- Akşener'den partisine talimat
- Metrelerce yükseklikten düştü
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Ece Uslu'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı
- Millet İttifakı önde, MHP baraj altı!
- 'Türkiye' formüllü doğalgaz çıkışı
- Ceza yiyen taksiciden polise tepki çeken sözler
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü