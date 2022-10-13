Galatasaray'ın İstanbul sefası!

13 Ekim 2022 Perşembe, 09:56

Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının ardından uzun bir süre İstanbul'dan çıkmayacak.

Sarı-kırmızılar sezonun ilk yarısının kalan maçlarında kendi sahasında Alanyaspor ve Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray deplasmanda ise Fatih Karagümrük ve Başakşehir ile karşılaşacak.

Dünya Kupası'nın ardından sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor, Ankaragücü, Hatayspor ve Antalyaspor ile kendi evinde oynayacak.

Galatasaray deplasmanda ise Sivasspor ve Fenerbahçe ile karşılaşacak ve İstanbul serisini noktalayacak.

Galatasaray'ın fikstürü sırasıyla şu şekilde:

Kayserispor – Galatasaray

Galatasaray – Alanyaspor

Fatih Karagümrük – Galatasaray

Galatasaray – Beşiktaş

Başakşehir – Galatasaray

Galatasaray – İstanbulspor

Sivasspor – Galatasaray

Galatasaray – Ankaragücü

Fenerbahçe – Galatasaray

Galatasaray – Hatayspor

Galatasaray - Antalyaspor