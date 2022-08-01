Galatasaray'ın istediği Alexis Beka Beka'nın yeni takımı belli oldu

Ligue 1 ekibi Nice, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Fransız orta saha Alexis Beka Beka'yı transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 22:27
Galatasaray'ın istediği Alexis Beka Beka'nın yeni takımı belli oldu
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Alexis Beka Beka'nın yeni takımı belli oldu. Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Fransız orta saha Nice'e transfer oldu.

Fransız kulübü transferi açıklarken oyuncuya bonservis için 12 milyon Euro ödendiği belirtiliyor.

21 yaşındaki genç orta saha 1 sezon önce Caen'den Lokomotif Moskova'ya 6 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Beka Beka geçen sezon Rusya Ligi'nde 26 maçta forma giymiş 3 asistlik performans sergilemişti.


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