Galatasaray'ın istediği Alexis Beka Beka'nın yeni takımı belli oldu

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 22:27

Alexis Beka Beka'nın yeni takımı belli oldu. Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Fransız orta saha Nice'e transfer oldu.

Fransız kulübü transferi açıklarken oyuncuya bonservis için 12 milyon Euro ödendiği belirtiliyor.

21 yaşındaki genç orta saha 1 sezon önce Caen'den Lokomotif Moskova'ya 6 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Beka Beka geçen sezon Rusya Ligi'nde 26 maçta forma giymiş 3 asistlik performans sergilemişti.