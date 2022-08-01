Galatasaray'ın istediği Alexis Beka Beka'nın yeni takımı belli oldu
Ligue 1 ekibi Nice, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Fransız orta saha Alexis Beka Beka'yı transfer ettiğini açıkladı.
Alexis Beka Beka'nın yeni takımı belli oldu. Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Fransız orta saha Nice'e transfer oldu.
Fransız kulübü transferi açıklarken oyuncuya bonservis için 12 milyon Euro ödendiği belirtiliyor.
21 yaşındaki genç orta saha 1 sezon önce Caen'den Lokomotif Moskova'ya 6 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Beka Beka geçen sezon Rusya Ligi'nde 26 maçta forma giymiş 3 asistlik performans sergilemişti.
Video Haberler
- Giresun'da çevreci dalgıcı ağlatan manzara
- Dünya literatüründe geçen'teffeni moru' koruma bekliyor
- Arlen'e sokak ortasında öldüresiye darp!
- 42 Yıl önce terk edilen 'gizemli köy'de defineci talanı
- Diş tedavisi için geldi, beyninde tümör tespit edildi
- Ebrar Karakurt'u çılgına çeviren olay
- 'Çiçek gönderme' kavgası: Sırtında sopa kırdılar!
- Diyarbakır'da kaza sonrası kavga: 4 yaralı, 7 gözaltı
- Servis aracıyla bankaya dalan sürücü ilk kez konuştu
- SBK’nin iadesi SBK’lerin paniği
En Çok Okunan Haberler
-
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıtdışı para’ çıkışı
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı
- Bankacıdan 4 milyonluk bahis vurgunu!
- '2023 seçimleri dün Ordu'da tamamlandı'
- 'Bu olasılık düşünülmeliydi...'
- Z kuşağından Cumhur'a ağır darbe
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- AKP’de hayal kırıklığı yaratan fotoğraflar...
- 2 bin yıllık Roma köprüsüne beton bloklar koydular