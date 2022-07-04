Galatasaray'ın istediği Erik Botheim, Salernitana'ya gidiyor

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 21:49

Galatasaray'ın bir süredir transferi için görüşmelerde bulunduğu Norveçli golcü Erik Botheim için bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Krasnordar ile sözleşmesini fesheden ve bir süredir sarı-kırmızılılarla transfer görüşmelerinde bulunan Norveçli golcü Erik Botheim, İtalya Serie A ekibi Salernitana ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Habere göre, 22 yaşındaki futbolcu yarın İtalya'ya giderek yeni kulübü için sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 7.5 milyon Euro bonservis karşılığında Krasnodar'a transfer olan Botheim, Ukrayna-Rusya Savaşı sonrasında takımıyla maça çıkamadan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Botheim, Bodo/Glimt formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 22 gol atıp 10 asist üretmişti.