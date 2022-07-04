Galatasaray'ın istediği Erik Botheim, Salernitana'ya gidiyor
İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'nın Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 22 yaşındaki Norveçli golcü Erik Botheim'i kadrosuna kattığı iddia edildi.
Galatasaray'ın bir süredir transferi için görüşmelerde bulunduğu Norveçli golcü Erik Botheim için bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Krasnordar ile sözleşmesini fesheden ve bir süredir sarı-kırmızılılarla transfer görüşmelerinde bulunan Norveçli golcü Erik Botheim, İtalya Serie A ekibi Salernitana ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.
Habere göre, 22 yaşındaki futbolcu yarın İtalya'ya giderek yeni kulübü için sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında 7.5 milyon Euro bonservis karşılığında Krasnodar'a transfer olan Botheim, Ukrayna-Rusya Savaşı sonrasında takımıyla maça çıkamadan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.
Botheim, Bodo/Glimt formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 22 gol atıp 10 asist üretmişti.
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