Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım: 'Bu böyle devam etmeyecek'

Yayınlanma: 16.01.2024 - 07:45

Güncelleme: 16.01.2024 - 07:45

Galatasaray'dan Kayserispor maçının ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılılar, "Bu böyle devam etmeyecek" başlığıyla Kayserispor maçında Dries Mertens'in iptal edilen golü öncesinde yaşanan pozisyonun görüntüsünü paylaştı. Galatasaray'ın paylaşımında faul pozisyonu ile birlikte Kayserispor'un VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltının görüntüsü de yer aldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Tehditle, korkutularak işlerin ne noktaya geldiğini ve buna hiçbir şekilde engel olmayıp, saklandığınızı tüm Türkiye gördü. Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız. BU BÖYLE DEVAM ETMEYECEK!" denildi.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde: