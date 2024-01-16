Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım: 'Bu böyle devam etmeyecek'
Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, maçın ardından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı takımın paylaşımında tartışmalı pozisyonlar bulunurken 'Bu böyle devam etmeyecek' ifadeleri yer aldı.
Galatasaray'dan Kayserispor maçının ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sarı-kırmızılılar, "Bu böyle devam etmeyecek" başlığıyla Kayserispor maçında Dries Mertens'in iptal edilen golü öncesinde yaşanan pozisyonun görüntüsünü paylaştı. Galatasaray'ın paylaşımında faul pozisyonu ile birlikte Kayserispor'un VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltının görüntüsü de yer aldı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Tehditle, korkutularak işlerin ne noktaya geldiğini ve buna hiçbir şekilde engel olmayıp, saklandığınızı tüm Türkiye gördü. Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız. BU BÖYLE DEVAM ETMEYECEK!" denildi.
Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:
Tehditle, korkutularak işlerin ne noktaya geldiğini ve buna hiçbir şekilde engel olmayıp, saklandığınızı tüm Türkiye gördü. Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 15, 2024
BU BÖYLE DEVAM ETMEYECEK! pic.twitter.com/GTx0U5Ig0Y
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