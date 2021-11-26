Galatasaray'ın kasası böyle doldu

26 Kasım 2021 Cuma, 09:20

UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimizden Galatasaray kupaya devam etmeyi garantilerken önemli bir tuturda para kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon gruplarda mücadele eden takımlara her galibiyet başına 630 bin Avro, beraberlik başına ise 210 bin Avro para ödülü veriliyor. 210 bin Avro ise havuza atılıyor. Havuzda toplanan toplanan para grup maçları bittikten sonra alınan galibiyet sayısına göre takımlara dağıtılacak. UEFA ayrıca grup aşamalarına katılmaya hak kazanan takımlara 3.1 milyon Avro para dağıttı.

Galatasaray gruplarda 5. maçlar sonunda elde ettiği 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 2 milyon 310 Avro kazandı. Gruplara girilen takımlara verilen 3.1 milyon eklendiğinde Cim Bom kasasına 5 milyon 410 bin Avro koymayı garantiledi. Katsayı puanından dolayı Galatasaray 3 milyon 36 bin Avro daha gelir elde edecek.

Sarı kırmızılıların son hafta Lazio deplasmanından alacağı sonuca göre bu gelirini arttırma şansı bulunuyor. Galatasaray, Lazio maçını kazanırsa 6 milyon 40 bin, berabere kalırsa 5 milyon 620 bin Avro kazanmış olacak.

Yayın gelirinden Galatasaray'ın kazanacağı para bilinmiyor. Ancak Türkiye'de bu rakamın yüksek olmadığı biliniyor. Ayrıca beraberliklerden havuzda biriken paradan da Galatasaray galibiyet başına bir miktar alacak.

Galatasaray Avrupa Ligi'nde devam etmeyi garantilediği için en az 500 bin Avro'yu kasasına koyacak. Galatasaray grup birincisi olursa prim olarak 1 milyon 100 bin Avro kazanacak. Grup ikincisi olması halinde play-off oynayacak sarı kırmızılıların alacağı para 500 bin Avro olacak.

Grup birincisi olması ya da play-off'ta Şampiyonlar Ligi'nden gelecek rakibini elemesi durumunda Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar 1 milyon 200 bin Avro daha kazanıyor.