1. Lig ekibiyle anlaştı: Galatasaray ayrılığı duyurdu
Galatasaray, Ali Turap Bülbül'ün Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.
Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da ayrılığı duyurdu.
Sarı-kırmılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Ali Turap Bülbül’ün 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.
Galatasaray altyapısından yetişen Ali Turap Bülbül, geçtiğimiz sezon A takıma yükseldi. 19 yaşındaki sağ bek, bu sezon Galatasaray'ın U19 takımında 2 maçta süre aldı.
Etiketler: #Ali Turap Bülbül #galatasaray #Ümraniyespor
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