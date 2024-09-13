1. Lig ekibiyle anlaştı: Galatasaray ayrılığı duyurdu

Galatasaray, Ali Turap Bülbül'ün Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

1. Lig ekibiyle anlaştı: Galatasaray ayrılığı duyurdu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 16:09

Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da ayrılığı duyurdu.

Sarı-kırmılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Ali Turap Bülbül’ün 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Galatasaray altyapısından yetişen Ali Turap Bülbül, geçtiğimiz sezon A takıma yükseldi. 19 yaşındaki sağ bek, bu sezon Galatasaray'ın U19 takımında 2 maçta süre aldı.


Etiketler: #Ali Turap Bülbül #galatasaray #Ümraniyespor

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