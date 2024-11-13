Galatasaray'ın konuğu Wolfsburg!

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Petrol Ofisi, A Grubu'ndaki üçüncü maçında 13 Kasım Çarşamba günü Alman ekibi Wolfsburg'u konuk edecek. Zorlu mücadele 20:45'te başlayacak.

Galatasaray'ın konuğu Wolfsburg!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2024 - 09:33

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında 13 Kasım Çarşamba günü Almanya'nın Wolfsburg ekibini konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

İspanya Futbol Federasyonu'ndan Olatz Rivera Olmedo'nun düdük çalacağı karşılaşmada Iragartze Fernandez Esesumaga ile Rocio Puente Pino yardımcı hakem olarak görev alacak.

İKİ MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Gruptaki ilk maçında Lyon'a deplasmanda 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, ikinci mücadelesinde ise sahasında Roma'ya 6-1 kaybetti.

Alman ekibi Wolfsburg ise ilk maçında deplasmanda Roma'ya 1-0, ikinci karşılaşmasında ise sahasında Lyon'a 2-0 yenildi.

Grupta puanı bulunmayan iki takımdan Wolfsburg üçüncü, Galatasaray Petrol Ofisi ise dördüncü sırada yer alıyor. 


Etiketler: #Galatasaray Petrol Ofisi #galatasaray #UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi #wolfsburg

İlgili Haberler

Galatasaray yönetimi, yıldız forvet için yeni bir plan hazırlığında

Galatasaray yönetimi, yıldız forvet için yeni bir plan hazırlığında
Galatasaray, 2-0'dan geri dönmesini bildi!

Galatasaray, 2-0'dan geri dönmesini bildi!
Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaray açıklaması! 'Onlarla seviniyorum, onlarla üzülüyorum'

Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaray açıklaması! 'Onlarla seviniyorum, onlarla üzülüyorum'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler