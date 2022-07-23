Galatasaray'ın Leo Dubois transferinde ayrıntılar belli oldu
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın transfer ettiği Fransız sağ bek Leo Dubois için Lyon kulübü açıklama yaptı. Fransız ekip anlaşmanın ayrıntılarını paylaştı.
Galatasaray'ın 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Fransız sağ bek Leo Dubois için Lyon'dan açıklama geldi.
Fransız ekibi, bu transfer karşılığında 1 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay maddelerini açıkladı.
3 sezon için anlaşmaya varılan 27 yaşındaki oyuncuya ise yıllık 1.8 milyon Euro ücret ödenecek.
MESAİYE BAŞLADILAR
Öte yandan Dubois ve Seferovic, cuma günü takımla birlikte idmana çıkıp mesaiye başladı.
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