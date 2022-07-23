Galatasaray'ın Leo Dubois transferinde ayrıntılar belli oldu

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:38

Galatasaray'ın 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Fransız sağ bek Leo Dubois için Lyon'dan açıklama geldi.

Fransız ekibi, bu transfer karşılığında 1 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay maddelerini açıkladı.

3 sezon için anlaşmaya varılan 27 yaşındaki oyuncuya ise yıllık 1.8 milyon Euro ücret ödenecek.

MESAİYE BAŞLADILAR

Öte yandan Dubois ve Seferovic, cuma günü takımla birlikte idmana çıkıp mesaiye başladı.