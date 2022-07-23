Galatasaray'ın kombine gelir hedefi belli oldu

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:12

Galatasaray'ın futbolda yeniden yapılanmaya gitmesi taraftarı da heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılılarda kombine satışları dün itibarıyla 24 bine ulaştı. Bu kombinelerden 13 bininin yenileme 11 bininin ise yeni alım olduğu belirtildi.

Milliyet’in haberine göre, toplam kombine sayısı 34 bin oldu ve en geç önümüzdeki hafta tamamının tükenmesi bekleniyor. Diğer VIP ve localara ilgi de yüzleri güldürdü. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'ndaki locaların tamamı rezerve edilirken, Batı VIP Bölümü'nde yer kalmadığı belirtildi.

VIP biletlerden sadece Doğu tribününde yer bulunduğu öğrenildi. Böylece kombine, loca ve VIP satışlarında düşünülen 42 bin koltuk sayısına ulaşılırsa 250 milyon lira gelir beklendiği kaydedildi.

EN FAZLA 42 BİN KOMBİNE

52 bin kapasiteli statta ancak 42 bin koltuğun satılmasına müsaade edildiği belirtildi. Geri kalan biletlerin ise deplasman tribünü ve maç günü satışa çıkarılacak biletler olacağı vurgulandı.