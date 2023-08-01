Galatasaray'ın olası rakibi belli oldu

Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

AA
Yayınlanma: 01.08.2023 - 23:54
Galatasaray'ın olası rakibi belli oldu
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Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu rövanşlarında 4 maç tamamlandı.

İlk maçı 1-1 eşitlikle sona eren eşleşmenin rövanşında Ludogorets'i ağırlayan Olimpija Ljubljana, 2-1 galip gelerek 3. eleme turuna kaldı. 

Olimpija Ljubljana'nın gollerini, 18 ve 90+2. dakikalarda Timi Elsnik kaydetti. Konuk ekip adına 15. dakikada fileleri havalandıran Kiril Despodov, 90+12. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

Olimpija Ljubljana'nın yanı sıra Panathinaikos, Aris Limassol ve Slovan Bratislava, adlarını 3. eleme turuna yazdırdı.

Organizasyonda 2. eleme turu rövanşları, yarınki maçlarla sona erecek.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Panathinaikos (Yunanistan) - Dnipro (Ukrayna): 2-2 (3-1)

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-1 (1-1)

BATE (Belarus) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-5 (2-6)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 2-2 (1-0)


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