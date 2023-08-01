Son dakika: Galatasaray, Kerem Demirbay'ı KAP'a bildirdi

Yayınlanma: 01.08.2023 - 22:04

Güncelleme: 01.08.2023 - 22:10

Galatasaray, Kerem Demirbay transferinde görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK

2017 yılında Alman Milli Takımı'nı tercih etmesi nedeniyle Kerem Demirbay Süper Ligde yerli statüsünde oynayamayacak. 30 yaşındaki futbolcu, TFF'nin yeni çıkardığı ve her kulübün 1 oyuncu için yararlanma hakkı tanıdığı 'mavi kart' statüsünden faydalanacak. Galatasaray, Kerem'in oynadığı maçlarda 9+2 ile mücadele edebilecek.

KARİYERİ

Kerem Demirbay, 3 Temmuz 1993 yılında Almanya doğan Türk kökenli Alman millî futbolcudur. Bundesliga takımlarından Bayer 04 Leverkusen'de forma giymektedir.

29 yaşındaki Kerem Demirbay, dört yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon Euro karşılığında Transfer edilmişti. Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Demirbay, 29 yaşında ve 1,83 boyundadır.

Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı.