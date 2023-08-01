Son dakika: Galatasaray, Günay Güvenç'i KAP'a bildirdi

Son dakika... Galatasaray, Gaziantep FK'den Günay Güvenç'i kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2023 - 18:20
Son dakika: Galatasaray, Günay Güvenç'i KAP'a bildirdi
Abone Ol google-news

Galatasaray, Gaziantep FK'den Günay Güvenç'i transfer ettiğini açıkladı.

Sarı kırmızılılar, transferi KAP'a bildirdi. İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Günay Güvenç ve kulübü Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 250.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecek olup profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen 2023-2024 sezonu için Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'ye geçici olarak transfer edilmiştir.

Batuhan Ahmet Şen'in 2023-2024 sezonu sabit ücreti Kulübümüz tarafından ödenecektir.

Futbolcumuz Günay Güvenç ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza sezonluk net 19.000.000 TL ücret ödenecektir."

 


galatasaray Günay Güvenç transfer

İlgili Haberler

Galatasaray, Kerem Demirbay'da mutlu sona yakın!

Galatasaray, Kerem Demirbay'da mutlu sona yakın!
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a cevap: 'Galatasaray'ı karıştırmaya güçleri yetmez'

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a cevap: 'Galatasaray'ı karıştırmaya güçleri yetmez'
Galatasaray, Atalay Babacan'ın ayrılığını duyurdu!

Galatasaray, Atalay Babacan'ın ayrılığını duyurdu!

En Çok Okunan Haberler