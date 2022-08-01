Galatasaray'ın ön libero transferinde kritik hafta!
Ligin başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da ön libero transferi henüz tamamlanmadı. Çalışmaları hızlandıran sarı kırmızılıların, Tanguy Ndombele için kulübüyle yeniden görüşeceği iddia edildi. Öte yandan William Carvalho'nun da Galatasaray'dan haber beklediği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların geçen sezon en çok problem yaşadığı bölgelerden biri ön libero oldu. Yaz transfer döneminde de bu bölgedeki açığı kapatmak isteyen Galatasaray, pek çok isimle görüştü fakat halen aranan oyuncu bulunamadı. Fanatik’in haberine göre, ligin başlamasına sayılı günler kala iki isim üzerinde yoğunlaşıldı.
TANGUY NDOMBELE SESLERİ
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele'nin, Milan ile anlaşamaması sonrasında ibre Galatasaray’a dönmüştü. Fakat lacivert-beyazlılar, kiralık teklifine sıcak bakmasa da masadaki adayların bir bir gitmesiyle birlikte Galatasaray'ın eli iyice güçlendi.
Haberde sarı-kırmızılıların, bu hafta içerisinde yeni bir görüşme daha yapıp 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
WILLIAM CARVALHO DA LİSTEDE
Listedeki bir diğer ismin de William Carvalho olduğu öğrenildi. İspanya Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Betis'in formasını giyen 30 yaşındaki oyuncu, son olarak Galatasaray'ın sosyal medyada paylaştığı bir gönderiyi beğendi.
Bu durum taraftarları heyecanlandırırken Portekizli futbolcunun da kulüpten haber beklediği bilgisine ulaşıldı. Sarı-kırmızılıların ise bu hafta birbirinden kritik görüşmeler yapacağı ileri sürüldü. Galatasaray’ın hedefinin ise iki oyuncudan birini kadroya katıp libero konusundaki problemi gidermek olduğu belirtildi.
Video Haberler
- Sultangazi'de TIR dereye uçtu!
- Zonguldak'ta yurtta kalan Buse, 8 gündür kayıp
- Öksürük krizi tutan şoför bankaya girdi
- 55 yaşındaki adam tüfekle öldürüldü
- Bursa'daki festivalde faciadan döndüldü!
- Bakırköy'deki Kitapçılar Köprüsü'nde yangın!
- Kadıköy'de otomobil Marmaray hattına girdi
- Hasta ziyaretine giderken kaza yaptılar
- Saldırıları protesto ettiler
- Önce kamyonet çarptı, sonra otomobil üstünden geçti
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan için harekete geçtiler
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıt dışı para’ çıkışı
- HIV, Covid-19 ve maymun çiçeği...
- Kılıçdaroğlu'nu ikna edecek seçim anketi
- 'Televizyon arızalı' dediler, içinden çıkan şoke etti
- Kuzey Marmara'da can pazarı
- Eski AKP'li Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu
- Ürkütücü sesler köyde hayatı kabusa çevirdi
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı