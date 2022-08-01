Galatasaray'ın ön libero transferinde kritik hafta!

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:25

Sarı-kırmızılıların geçen sezon en çok problem yaşadığı bölgelerden biri ön libero oldu. Yaz transfer döneminde de bu bölgedeki açığı kapatmak isteyen Galatasaray, pek çok isimle görüştü fakat halen aranan oyuncu bulunamadı. Fanatik’in haberine göre, ligin başlamasına sayılı günler kala iki isim üzerinde yoğunlaşıldı.

TANGUY NDOMBELE SESLERİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele'nin, Milan ile anlaşamaması sonrasında ibre Galatasaray’a dönmüştü. Fakat lacivert-beyazlılar, kiralık teklifine sıcak bakmasa da masadaki adayların bir bir gitmesiyle birlikte Galatasaray'ın eli iyice güçlendi.

Haberde sarı-kırmızılıların, bu hafta içerisinde yeni bir görüşme daha yapıp 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

WILLIAM CARVALHO DA LİSTEDE

Listedeki bir diğer ismin de William Carvalho olduğu öğrenildi. İspanya Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Betis'in formasını giyen 30 yaşındaki oyuncu, son olarak Galatasaray'ın sosyal medyada paylaştığı bir gönderiyi beğendi.

Bu durum taraftarları heyecanlandırırken Portekizli futbolcunun da kulüpten haber beklediği bilgisine ulaşıldı. Sarı-kırmızılıların ise bu hafta birbirinden kritik görüşmeler yapacağı ileri sürüldü. Galatasaray’ın hedefinin ise iki oyuncudan birini kadroya katıp libero konusundaki problemi gidermek olduğu belirtildi.