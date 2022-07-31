Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Evander ile görüşüyoruz

31 Temmuz 2022 Pazar, 21:59

Galatasaray, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile karşı karşıya geldi.

Maçı 2-1 kazanan Galatasaray, sezonun son hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, Kerem Aktürkoğlu ve Emre Akbaba'dan geldi.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadeleyi ve yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi.

Fiorentina'ya karşı iyi bir maç oynadıklarını belirten Buruk, "Oyunun genelinde iyi oynadık ve skor ürettik. İstediklerimiz ortaya çıktı. Bizim için çok önemli bir hazırlık maçıydı. Oyuncularımı hazır ve konsantre gördüm. Oyuncularımın hazırlık maçı olmasına rağmen yüzde 100 hazır olduğunu gördüm. Transferlerimiz gelecek. Önümüzdeki günlerde de Midstjö transferi bitecek. Yapmak istediğimiz transferler var. Doubois'in durumu salı günlü netleşecek. Elimizdeki oyuncuları hazırlayıp Antalyaspor maçına en iyi kadromuzla çıkabilmek istiyoruz. Yönetimimizin çalışmaları devam ediyor. Taraftarlarımızın beklentisi var, bu beklentiyi karşılaşamaya çalışacağız" dedi.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULARDAN BİRİ"

Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden Evander'le ilgili ise Okan Buruk şunları söyledi:

"Evander de görüştüğümüz oyunculardan biri. Sadece bizim istediğimiz bir oyuncu değil. Hoca değişikliği oldu orada. Avrupa maçı oynuyorlar. İnşallah en iyi şekilde kadromuzu güçlendireceğiz."