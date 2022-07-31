Fredrik Midtsjö, Galatasaray için İstanbul'da

31 Temmuz 2022 Pazar, 22:49

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, İstanbul'a geldi.

Hollanda'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki oyuncuyu, sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı.

Fredrik Midtsjö, daha sonra kendisi için bekletilen araçla havalimanından ayrıldı.

Tecrübeli oyuncunun yarın sağlık kontrolleri sonrası sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray, Midtsjö'nün transferi için kulübü AZ Alkmaar ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu.