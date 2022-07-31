Fredrik Midtsjö, Galatasaray için İstanbul'da
Galatasaray'dan orta saha mevkisine takviye geldi. Sarı-kırmızılılar bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'nün transferinde anlaşma sağladı.
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, İstanbul'a geldi.
Hollanda'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki oyuncuyu, sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı.
Fredrik Midtsjö, daha sonra kendisi için bekletilen araçla havalimanından ayrıldı.
Tecrübeli oyuncunun yarın sağlık kontrolleri sonrası sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.
Galatasaray, Midtsjö'nün transferi için kulübü AZ Alkmaar ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu.
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