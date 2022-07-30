Galatasaray'ın Polonyalı futbolcu Krystian Bielik ile ilgilendiği iddiası!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi. İngiliz basını, Galatasaray’ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Krystian Bielik’i transfer etmek istediğini duyurdu.
Galatasaray'da gelecek sezon yarışmacı ve geniş bir kadro oluşturmayı hedefleyen kurmaylar, transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Galatasaray'la ilgili transfer iddiasını İngiliz basını yazdı.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Krystian Bielik'i transfer etmek için harekete geçti.
BIRMINGHAM CITY İLE YARIŞIYOR
Derby County forması giyen 24 yaşındaki orta saha için Birmingham City'nin devreye girdiği belirtildi. Birmingham City'nin Krystian Bielik'i sezon sonuna kadar kiralamak istediği kaydedildi. Polonya Milli Takımı'nda da oynayan oyuncu için Birmingham City'nin transferde rakiplerinin bulunduğu vurgulandı.
Birmingham City'nin yanı sıra Krystian Bielik'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında Watford ve Galatasaray'ın da olduğu yazıldı. Galatasaray'ın 24 yaşındaki oyuncuyla transfer için görüştüğü belirtildi.
KULÜBÜ TRANSFER İLGİSİNİ DOĞRULADI
Derby Couny Teknik Direktörü Liam Rosenior'un 24 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen kulüpler olduğunu doğruladığının altı çizildi. Krystian Bielik'in Polonya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası hala tam olarak takıma adapte olamadığı, 24 yaşındaki futbolcunun Katar'daki Dünya Kupası'nda oynamak istediği belirtildi.
Krystian Bielik geçen sezon Derby County formasını 16 müsabakada forma giydi. Polonyalı orta saha bu süreçte 1 gol atma başarısı gösterdi. 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. Polonyalı futbolcunun Derby County ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.
Lech Poznan altyapısında yetişen Krystian Bielik daha sonra Legia Varşova, Arsenal, Birmingham City, Walsall, Charlton Athletic ve Derby County'de oynadı. Derby County, Arsenal'a 2019-2020 sezonu başında 8 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek Polonyalı futbolcuyu transfer etti. Krystian Bielik daha önce 4 kez Polonya Milli Takımı'nda süre aldı.
Video Haberler
- Emniyetin deposunda yangın
- Kılıçdaroğlu'na gelen bilginin kaynağını anlattı
- Muayene olmaya gittiği hastanede kayboldu
- Ümit Özdağ'dan MHP açıklaması
- Market fişi 5 TL eksik diye servisten indirildi
- Adana'da uyuşturucu operasyonu: 12 zanlı yakalandı
- 'Hava balonu çalışanlarını' taşıyan minibüs kaza yaptı!
- TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
- Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
- 'Benim aldığım dinozorlar değil...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- Spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi düştü
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- Erdoğan'dan sürpriz görüşme!
- El konulan kumu ihaleyle aldılar
- Beş yıl bile dayanmadı!
- 'Benim aldığım dinozorlar değil...'
- Ümit Özdağ'dan MHP açıklaması
- 'Akkuyu'da 1 hafta içinde ne oldu, iktidar açıklamalı'
- Çavuşoğlu'ndan Kavala ve Yunanistan çıkışı