Galatasaray'ın Polonyalı futbolcu Krystian Bielik ile ilgilendiği iddiası!

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:51

Galatasaray'da gelecek sezon yarışmacı ve geniş bir kadro oluşturmayı hedefleyen kurmaylar, transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Galatasaray'la ilgili transfer iddiasını İngiliz basını yazdı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Krystian Bielik'i transfer etmek için harekete geçti.

BIRMINGHAM CITY İLE YARIŞIYOR

Derby County forması giyen 24 yaşındaki orta saha için Birmingham City'nin devreye girdiği belirtildi. Birmingham City'nin Krystian Bielik'i sezon sonuna kadar kiralamak istediği kaydedildi. Polonya Milli Takımı'nda da oynayan oyuncu için Birmingham City'nin transferde rakiplerinin bulunduğu vurgulandı.

Birmingham City'nin yanı sıra Krystian Bielik'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında Watford ve Galatasaray'ın da olduğu yazıldı. Galatasaray'ın 24 yaşındaki oyuncuyla transfer için görüştüğü belirtildi.

KULÜBÜ TRANSFER İLGİSİNİ DOĞRULADI

Derby Couny Teknik Direktörü Liam Rosenior'un 24 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen kulüpler olduğunu doğruladığının altı çizildi. Krystian Bielik'in Polonya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası hala tam olarak takıma adapte olamadığı, 24 yaşındaki futbolcunun Katar'daki Dünya Kupası'nda oynamak istediği belirtildi.

Krystian Bielik geçen sezon Derby County formasını 16 müsabakada forma giydi. Polonyalı orta saha bu süreçte 1 gol atma başarısı gösterdi. 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. Polonyalı futbolcunun Derby County ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.

Lech Poznan altyapısında yetişen Krystian Bielik daha sonra Legia Varşova, Arsenal, Birmingham City, Walsall, Charlton Athletic ve Derby County'de oynadı. Derby County, Arsenal'a 2019-2020 sezonu başında 8 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek Polonyalı futbolcuyu transfer etti. Krystian Bielik daha önce 4 kez Polonya Milli Takımı'nda süre aldı.