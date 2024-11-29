Galatasaray'ın rakibi Malmö farklı kaybetti!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın sıradaki rakibi Malmö, deplasmanda Ferencvaros'a 4-1'lik skorla kaybetti.

Galatasaray'ın rakibi Malmö farklı kaybetti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2024 - 09:33

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Malmö, Ferencvaros deplasmanına konuk oldu. Malmö, Groupama Arena'daki maçtan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmada Ferencvaros'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan ve 11. dakikada Barnabas Varg, 53. dakikada Kady ve 74. dakikada Ibrahim Cisse attı. Malmö'nün tek golü 18. dakikada penaltıdan Erik Botheim'den geldi.

Bu sonucun ardından Ferencvaros, 9 puana yükseldi. Malmö, 3 puanda kaldı.

GALATASARAY'I KONUK EDECEK

UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Ferencvaros, PAOK deplasmanına gidecek. UEFA Avrupa Ligi'nin bir önceki haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Malmö ise gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacak.


Etiketler: #Malmö #uefa avrupa ligi #galatasaray

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